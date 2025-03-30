Ручная кладь TUI — правила для пассажиров

Самолет авиакомпании TUI. Фото: Pinterest

Если вы забронировали билет авиакомпании TUI в этом году, важно ознакомиться с правилами перевозки ручной клади перед полетом. Это поможет вам избежать дополнительных сборов в аэропорту.

Об этом пишет Express.

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Размеры ручной клади пассажиров в TUI

Согласно правилам перевозки багажа TUI, пассажиры могут взять с собой одно место ручной клади на человека. Сумка или чемодан должен весить до 10 кг, не должна превышать размеры 55 x 40 x 20 см и должна храниться возле сиденья рядом с вами.

Также пассажиры могут взять на борт одну небольшую личную вещь, например сумку для ноутбука или дамскую сумочку, с максимальными размерами 40 x 30 x 20 см.

Ручная кладь. Фото: Pinterest

Если ваш чемодан превышает размеры разрешенной к перевозке ручной клади, вам придется зарегистрировать его в багаж. Стоимость дополнительных сборов может варьироваться в зависимости от сезона, в который вы путешествуете — от 7 евро (300 гривен) до 66 евро (почти 3000 гривен).

Напомним, мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair. Также мы писали, что венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы в популярные города Европы.