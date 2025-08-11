Собака врятував свого господаря на льодовику — деталі

В Швейцарії крихітний чихуахуа врятував життя своєму господарю
Рятувальники називають "чотирилапим героєм" пухнастого чихуахуа, який врятував свого господаря. Чоловік впав у щілину на швейцарському льодовику.
Про це пише CNN.
Чоловік ледь не загинув серед ущелин льодовика
Повідомляється, що мандрівник досліджував льодовик Фі в південній Швейцарії. Він провалився крізь сніговий міст і впав майже на 8 метрів вглиб.
Чоловіка почали шукати рятувальники, які звернули увагу на маленького песика, що бігав туди-сюди біля однієї з ущелин. Саме туди і впав турист. Рятувальники спустилися на мотузках, врятували чоловіка і доставили його та його собаку до лікарні.
"Уявіть, якби собаки там не було. Я не уявляю, що сталося б з цим чоловіком. Думаю, він не вижив би після падіння в ущелину", — підкреслив один з рятувальників.
