Собака врятував свого господаря на льодовику — деталі

Чотирилапий рятувальник. Фото: AP

Рятувальники називають "чотирилапим героєм" пухнастого чихуахуа, який врятував свого господаря. Чоловік впав у щілину на швейцарському льодовику.

Про це пише CNN.

Реклама

Читайте також:

Чоловік ледь не загинув серед ущелин льодовика

Повідомляється, що мандрівник досліджував льодовик Фі в південній Швейцарії. Він провалився крізь сніговий міст і впав майже на 8 метрів вглиб.

Чоловіка почали шукати рятувальники, які звернули увагу на маленького песика, що бігав туди-сюди біля однієї з ущелин. Саме туди і впав турист. Рятувальники спустилися на мотузках, врятували чоловіка і доставили його та його собаку до лікарні.

"Уявіть, якби собаки там не було. Я не уявляю, що сталося б з цим чоловіком. Думаю, він не вижив би після падіння в ущелину", — підкреслив один з рятувальників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції. Також Укрзалізниця оновила правила перевезення домашніх улюбленців потягами.