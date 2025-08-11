Собака спасла своего хозяина на леднике - детали

Четвероногий спасатель. Фото: AP

Спасатели называют "четвероногим героем" пушистого чихуахуа, который спас своего хозяина. Мужчина упал в щель на швейцарском леднике.

Мужчина едва не погиб среди ущелий ледника

Сообщается, что путешественник исследовал ледник Фи в южной Швейцарии. Он провалился сквозь снежный мост и упал почти на 8 метров вглубь.

Мужчину начали искать спасатели, которые обратили внимание на маленького песика, который бегал туда-сюда возле одного из ущелий. Именно туда и упал турист. Спасатели спустились на веревках, спасли мужчину и доставили его и его собаку в больницу.

"Представьте, если бы собаки там не было. Я не представляю, что случилось бы с этим человеком. Думаю, он не выжил бы после падения в ущелье", — подчеркнул один из спасателей.

