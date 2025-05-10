Ryanair штрафує за валізи — як уникнути проблем при посадці

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Reuters

Попри те, що квитки лоукостера Ryanair є одними з найдоступніших на ринку, авіакомпанія щороку робить правила для пасажирів суворішими. Щоб уникнути штрафів та витрат, мандрівникам не варто брати на борт літака навіть маленьку валізу.

Про це повідомила тревел-блогерка dashassk_ в TikTok.

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За правилами авіакомпанії, пасажир безплатно має право брати з собою на борт літака рюкзак або сумку з параметрами 25х20х45 см. Це пов'язано з тим, щоб ваші речі вмістилися під сидінням в літаку.

В компанії зауважили, що без доплат не дозволяється брати на борт літака навіть маленькі валізи, адже в розмір ручної поклажі рахуються і коліщатка.

Якщо вам все ж треба брати із собою валізу, краще заздалегідь обирайте Priority, вартість якої залежить від напрямку та дня тижня, коли ви летите.

Краще Priority купувати заздалегідь, адже в день посадки доведеться заплатити в рази більше.

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