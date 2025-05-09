Француз підкреслив головну перевагу ресторанів в Україні

Пара вечеряє в ресторані. Фото: Freepik

За межами нашої країни ходять легенди про сервіс в Україні. Іноземці захоплюються ставленням до відвідувачів у закладах та салонах.

Француз Ніколя в TikTok розповів про одну з головних переваг українських закладів у порівнянні з іноземними.

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Виявляється, що смачно поїсти в закладі за межами нашої країни можна далеко не в будь-який час. Француз зізнався, що йому дуже подобається те, що він може спокійно пообідати в будь-якому українському закладі, коли йому зручно. Проте в його країні така "розкіш" недоступна.

"Зараз п'ята година і я обідаю. Ну і що? Я можу вибрати сам свої години, а у Франції так неможливо. Наші ресторани працюють тільки дві години в обід і дві години ввечері. І якщо ти не можеш їсти саме в ці зафіксовані години — взагалі можеш голодувати", — поділився чоловік.

Француз також жартома підкреслив, що в Україні також є деруни, а на його батьківщині немає.

Нагадаємо, ми розповідали, що житель Південної Кореї вперше в житті скуштував Львівські круасани і поділився своїми враженнями. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.