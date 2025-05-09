Француз подчеркнул главное преимущество ресторанов в Украине

Пара ужинает в ресторане. Фото: Freepik

За пределами нашей страны ходят легенды о сервисе в Украине. Иностранцы восхищаются отношением к посетителям в заведениях и салонах.

Француз Николя в TikTok рассказал об одном из главных преимуществ украинских заведений по сравнению с иностранными.

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Француз о ресторанах в Украине

Оказывается, что вкусно поесть в заведении за пределами нашей страны можно далеко не в любое время. Француз признался, что ему очень нравится, что он может спокойно пообедать в любом украинском заведении, когда ему удобно. Однако в его стране такая "роскошь" недоступна.

"Сейчас пять часов и я обедаю. Ну и что? Я могу выбрать сам свои часы, а во Франции так не возможно. Наши рестораны работают только 2 часа в обед и 2 часа — вечером. И если ты не можешь есть именно в эти зафиксированные часы — вообще можешь голодать", — поделился мужчина.

Француз также в шутку подчеркнул, что в Украине также есть деруны, а на его родине нет.

Напомним, мы рассказывали, что житель Южной Кореи впервые в жизни попробовал Львовские круассаны и поделился своими впечатлениями. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.