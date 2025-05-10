Ryanair штрафует за чемоданы — как избежать проблем при посадке

В Ryanair сделали важное предупреждение относительно багажа
Несмотря на то, что билеты лоукостера Ryanair являются одними из самых доступных на рынке, авиакомпания ежегодно делает правила для пассажиров более строгими. Чтобы избежать штрафов и расходов, путешественникам не стоит брать на борт самолета даже маленький чемодан.
Об этом сообщила тревел-блогер dashassk_ в TikTok.
Ryanair изменил правила перевозки багажа
По правилам авиакомпании, пассажир бесплатно имеет право брать с собой на борт самолета рюкзак или сумку с параметрами 25х20х45 см. Это связано с тем, чтобы ваши вещи уместились под сиденьем в самолете.
В компании заметили, что без доплат не разрешается брать на борт самолета даже маленькие чемоданы, ведь в размер ручной клади считаются и колеса.
Если вам все же надо брать с собой чемодан, лучше заранее выбирайте Priority, стоимость которой зависит от направления и дня недели, когда вы летите.
Лучше Priority покупать заранее, ведь в день посадки придется заплатить в разы больше.
@dashassk_
🚨От RYANAIR: чемоданы не берем, как бесплатная ручная кладь - только рюкзаки& сумки🙅🏼♀️♬ оригинальный звук - Даринка-путешественница🛬
Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, как выгодно покупать авиабилеты.
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