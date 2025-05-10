Ryanair штрафует за чемоданы — как избежать проблем при посадке

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters

Несмотря на то, что билеты лоукостера Ryanair являются одними из самых доступных на рынке, авиакомпания ежегодно делает правила для пассажиров более строгими. Чтобы избежать штрафов и расходов, путешественникам не стоит брать на борт самолета даже маленький чемодан.

Об этом сообщила тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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По правилам авиакомпании, пассажир бесплатно имеет право брать с собой на борт самолета рюкзак или сумку с параметрами 25х20х45 см. Это связано с тем, чтобы ваши вещи уместились под сиденьем в самолете.

В компании заметили, что без доплат не разрешается брать на борт самолета даже маленькие чемоданы, ведь в размер ручной клади считаются и колеса.

Если вам все же надо брать с собой чемодан, лучше заранее выбирайте Priority, стоимость которой зависит от направления и дня недели, когда вы летите.

Лучше Priority покупать заранее, ведь в день посадки придется заплатить в разы больше.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, как выгодно покупать авиабилеты.