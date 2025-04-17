Квитки Ryanair можуть здорожчати через тарифи Трампа

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив про вплив тарифів президента США Дональда Трампа на авіаційну галузь. Витрати компанії можуть зрости і вона буде змушена підняти ціну квитків.

Про це пише Daily Mail.

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Очільник лоукостера заявив, що через нові мита Трампа авіакомпанія має отримати нові літаки в серпні, але поставка може затриматись, якщо вони зростуть у ціні.

"Якщо на ці літаки будуть накладені мита, є всі підстави вважати, що ми можемо затримати поставку. Проте я сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору", — сказав він.

Керівник Ryanair додав, що, ймовірно, будуть "дебати" щодо того, хто нестиме витрати, пов'язані з тарифами — виробники чи авіакомпанія.

Затримки з постачанням літаків можуть призвести до збільшення попиту й зростання цін на квитки для туристів.

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Авіаційна промисловість понесла збитки через 25-відсоткові тарифи на алюміній і сталь, які використовуються у виробництві літаків.

Нагадаємо, ми розповідали, що ірландський лоукостер Ryanair може скасувати частину рейсів до Іспанії. Також ми писали, чи можна брати на борт літака електронні сигарети.