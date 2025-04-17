Билеты Ryanair могут подорожать из-за тарифов Трампа

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил о влиянии тарифов президента США Дональда Трампа на авиационную отрасль. Расходы компании могут вырасти и она будет вынуждена поднять цену билетов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Глава лоукостера заявил, что из-за новых пошлин Трампа авиакомпания должна получить новые самолеты в августе, но поставка может задержаться, если они вырастут в цене.

"Если на эти самолеты будут наложены пошлины, есть все основания полагать, что мы можем задержать поставку. Однако я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх", — сказал он.

Руководитель Ryanair добавил, что, вероятно, будут "дебаты" относительно того, кто будет нести расходы, связанные с тарифами — производители или авиакомпания.

Задержки с поставкой самолетов могут привести к увеличению спроса и росту цен на билеты для туристов.

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

Авиационная промышленность понесла убытки из-за 25-процентных тарифов на алюминий и сталь, которые используются в производстве самолетов.

Напомним, мы рассказывали, что ирландский лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Также мы писали, можно ли брать на борт самолета электронные сигареты.