В Пирогово з'явиться експозиція, присвячена кримським татарам — деталі

Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові. Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові в травні розпочав облаштування кримськотатарського простору. Одну із запланованих садиб добудують вже після деокупації українського півострова.

Про це йдеться на офіційній сторінці музею у Facebook.

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В музеї повідомили, що спільна робота із кримськотатарською спільнотою, компанією "Baker Tilly Україна", ДП "Кримський дім" та ініціативою "Кримський фронт" стартувала у травні.

На території парку вже огородили окреме місце під експозицію та висадили тиси, які є символом півострова.

Повідомляється, що нова експозиція включатиме 9 кримськотатарських садиб, медресе із мінаретом, а також регіональні рослини та архітектуру з усіх куточків Криму.

Останню, десяту садибу символічно облаштують після деокупації Криму.

"Це не просто експозиція. Це крок до повернення Криму його автохтонному народові. Ми закладаємо місце, з якого почнеться деокупація Криму", — зазначила директорка Музею Оксана Повякель.

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