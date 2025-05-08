В Пирогово появится экспозиция, посвященная крымским татарам — детали

Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово. Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово в мае начал обустройство крымскотатарского пространства. Одну из запланированных усадеб достроят уже после деоккупации украинского полуострова.

Об этом говорится на официальной странице музея в Facebook.

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В музее сообщили, что совместная работа с крымскотатарским сообществом, компанией "Baker Tilly Украина", ГП "Крымский дом" и инициативой "Крымский фронт" стартовала в мае.

На территории парка уже огородили отдельное место под экспозицию и высадили тисы, которые являются символом полуострова.

Сообщается, что новая экспозиция будет включать 9 крымскотатарских усадеб, медресе с минаретом, а также региональные растения и архитектуру со всех уголков Крыма.

Последнюю, десятую усадьбу символически обустроят после деоккупации Крыма.

"Это не просто экспозиция. Это шаг к возвращению Крыма его автохтонному народу. Мы закладываем место, с которого начнется деоккупация Крыма", — отметила директор Музея Оксана Повякель.

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