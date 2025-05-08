Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Туризм В Пирогово откроют экспозицию, посвященную крымским татарам

В Пирогово откроют экспозицию, посвященную крымским татарам

Ua en ru
Дата публикации 8 мая 2025 20:31
В Пирогово появится экспозиция, посвященная крымским татарам — детали
Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово. Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово в мае начал обустройство крымскотатарского пространства. Одну из запланированных усадеб достроят уже после деоккупации украинского полуострова.

Об этом говорится на официальной странице музея в Facebook.

Реклама
Читайте также:

В Пирогово начали работу над новой экспозицией

В музее сообщили, что совместная работа с крымскотатарским сообществом, компанией "Baker Tilly Украина", ГП "Крымский дом" и инициативой "Крымский фронт" стартовала в мае.

На территории парка уже огородили отдельное место под экспозицию и высадили тисы, которые являются символом полуострова.

Сообщается, что новая экспозиция будет включать 9 крымскотатарских усадеб, медресе с минаретом, а также региональные растения и архитектуру со всех уголков Крыма.

Последнюю, десятую усадьбу символически обустроят после деоккупации Крыма.

"Это не просто экспозиция. Это шаг к возвращению Крыма его автохтонному народу. Мы закладываем место, с которого начнется деоккупация Крыма", — отметила директор Музея Оксана Повякель.

Напомним, мы рассказывали об интересных достопримечательностях в Ивано-Франковске. Также блогер рассказала, какой аэропорт ближе к Украине.

Киев Крым путешествие музеи деоккупация Украины туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER