Головна Туризм В одному з міст Франції можна придбати будинок всього за 1 євро

В одному з міст Франції можна придбати будинок всього за 1 євро

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 20:23
У Франції можна купити будинок за 1 євро — умови
Краєвиди французького міста Амберт. Фото: tripadvisor.com

Влада невеличкого селища у Франції буквально роздає будинки за 1 євро. Такі заходи спрямовані на популяризацію регіону.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Будинок за 1 євро в Європі

Повідомляється, що французьке місто Амберт із населенням 6500 осіб і розташоване у регіоні Пюї-де-Дом у Франції, приблизно за 134 км на захід від Ліона та за 475 км на схід від Бордо.

Будинок за 1 євро — є частиною п'ятирічного плану, спрямованого на зупинення скорочення населення та заохочення людей до переїзду і цей регіон. Таким кроком влада хоче надати місту "друге дихання". Придбати таку нерухомість можуть іноземці.

Проте новий власник зобов'язується відреставрувати будинок.  Ремонт вартуватиме щонайменше кілька тисяч євро. Проте для покриття витрат на реконструкцію такої нерухомості можна отримати допомогу від влади у вигляді грантів і пільгових кредитів. 

В одному з міст Франції можна придбати будинок всього за 1 євро - фото 1
Будинки міста Амберт. Фото: tripadvisor.com

Покупці мають відновити будинок та його фасад певного терміну. Крім того, вони повинні прожити в ньому не менше трьох років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
