Во Франции можно купить дом за 1 евро - условия

Пейзажи французского города Амберт. Фото: tripadvisor.com

Власти небольшого поселка во Франции буквально раздают дома за 1 евро. Такие меры направлены на популяризацию региона.

Об этом пишет Forbes.

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Сообщается, что французский город Амберт с населением 6500 человек и расположен в регионе Пюи-де-Дом во Франции, примерно в 134 км к западу от Лиона и в 475 км к востоку от Бордо.

Дом за 1 евро — является частью пятилетнего плана, направленного на остановку сокращения населения и поощрения людей к переезду и этот регион. Таким шагом власти хотят придать городу "второе дыхание". Приобрести такую недвижимость могут иностранцы.

Однако новый владелец обязуется отреставрировать дом. Ремонт будет стоить минимум несколько тысяч евро. Однако для покрытия расходов на реконструкцию такой недвижимости можно получить помощь от властей в виде грантов и льготных кредитов.

Дома города Амберт. Фото: tripadvisor.com

Покупатели должны восстановить дом и его фасад в определенный срок. Кроме того, они должны прожить в нем не менее трех лет.

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