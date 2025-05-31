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В одному з європейських аеропортів встановили вулики

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Дата публікації: 31 травня 2025 18:25
В аеропорту Гельсінкі тримають вулики — деталі
Аеропорт. Ілюстративне фото: Freepik

Аеропорт Гельсінкі став домівкою для тисяч бджіл. Вулики розмістили недалеко від однієї із злітно-посадкових смуг.

Про це пише avianews.com.

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Повідомляється, що два величезні вулики з бджолами знаходяться на східній стороні злітно-посадкової смуги №2. В них мешкає близько 50 тис бджіл, які не лише вимовляють мед, а й працюють над відновленням екосистеми. Вулики виставляють щоліта з 2023 року. 

Таку ініціативу було створено заради збереження екології. Бджоли не лише заплюють рослини, а і є їжею для багатьох інших комах, птахів та тварин. Вони також покращують умови для розмноження комах і сприяють різноманітності видів у районі аеропорту.

В одному з європейських аеропортів встановили вулики - фото 1
Вулики в аеропорту Гельсінкі. 
Фото: Finavia

Вулики розмістили в зоні з болотами, сонячними пагорбами та лісами, що створюють ідеальні умови для бджіл. Зазначається, що за сезон один вулик приносить в середньому 25 кілограмів меду.

Нагадаємо, ми розповідали про красивий острів з дельфінами, кораловими рифами та черепахами. Також туристка показала незвичне меню в McDonald's у Монако.

аеропорти подорож Фінляндія мед бджоли
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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