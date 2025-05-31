В аеропорту Гельсінкі тримають вулики — деталі

Аеропорт. Ілюстративне фото: Freepik

Аеропорт Гельсінкі став домівкою для тисяч бджіл. Вулики розмістили недалеко від однієї із злітно-посадкових смуг.

Про це пише avianews.com.

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Повідомляється, що два величезні вулики з бджолами знаходяться на східній стороні злітно-посадкової смуги №2. В них мешкає близько 50 тис бджіл, які не лише вимовляють мед, а й працюють над відновленням екосистеми. Вулики виставляють щоліта з 2023 року.

Таку ініціативу було створено заради збереження екології. Бджоли не лише заплюють рослини, а і є їжею для багатьох інших комах, птахів та тварин. Вони також покращують умови для розмноження комах і сприяють різноманітності видів у районі аеропорту.

Вулики в аеропорту Гельсінкі.

Фото: Finavia

Вулики розмістили в зоні з болотами, сонячними пагорбами та лісами, що створюють ідеальні умови для бджіл. Зазначається, що за сезон один вулик приносить в середньому 25 кілограмів меду.

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