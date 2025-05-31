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В одном из европейских аэропортов установили ульи

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Дата публикации 31 мая 2025 18:25
В аэропорту Хельсинки держат ульи - детали
Аэропорт. Иллюстративное фото: Freepik

Аэропорт Хельсинки стал домом для тысяч пчел. Ульи разместили недалеко от одной из взлетно-посадочных полос.

Об этом пишет avianews.com.

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Сообщается, что два огромных улья с пчелами находятся на восточной стороне взлетно-посадочной полосы №2. В них живет около 50 тыс пчел, которые не только произносят мед, но и работают над восстановлением экосистемы. Ульи выставляют каждое лето с 2023 года.

Такая инициатива была создана ради сохранения экологии. Пчелы не только заселяют растения, но и являются пищей для многих других насекомых, птиц и животных. Они также улучшают условия для размножения насекомых и способствуют разнообразию видов в районе аэропорта.

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Улитки в аэропорту Хельсинки.
Фото: Finavia

Ульи разместили в зоне с болотами, солнечными холмами и лесами, которые создают идеальные условия для пчел. Отмечается, что за сезон один улей приносит в среднем 25 килограммов меда.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также туристка показала необычное меню в McDonald's в Монако.

аэропорты путешествие Финляндия мед пчелы
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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