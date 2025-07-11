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Головна Туризм В Лондоні відкрили квест-кімнату для фанатів "Гри в кальмара"

В Лондоні відкрили квест-кімнату для фанатів "Гри в кальмара"

Ua en ru
Дата публікації: 11 липня 2025 17:39
В Лондоні з'явилась локація для фанатів "Гри в кальмара" — відео
Кадр з серіалу "Гра в кальмара", Фото: instagram.com/squidgamenetflix

У виставковому центрі ExCeL у Лондоні відкрилася квест-кімната, присвячена популярному південнокорейському серіалу "Гра в кальмара". Її організатори запрошують гравців у світ популярного шоу Netflix... проте без насильства та смертей.

Про це повідомляє The Sun.

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Чому варто побувати у квест-кімнаті "Гра в кальмара"

Кожному учасникові квесту присвоюється номер. Гравці мають зібрати найбільшу кількість балів.  Перша кімната схожа на спальню з серіалу, із розбавленими двоярусними ліжками. Ведучий знайомить вас з правилами та готує до першого випробування.

У наступній кімнаті перед гравцями відкриваються чотири ряди скла, розташованих один біля одного. Імітуючи "скляні сходинки" з шоу, четверо гравців одночасно крокують по мосту. Скло загоряється зеленим кольором, якщо ви крокуєте правильним маршрутом. Гравці отримують різну кількість балів залежно від того, як далеко вони пройшли по своєму маршруту.

У наступній грі учасники по четверо стають навколо невеликого столу. Кожному видається відерце з 10 кульками. Мета гри — закинути кульки в середину кола. За кожну вдалу спробу, вам нараховуються бали. Якщо ж у вас закінчуються кульки — ви програєте.

У наступному квесті ви потрапляєте до темної кімнати, освітленої мерехтливими вуличними ліхтарями. В середині її лежить мотузка. У цьому випробуванні ви граєте в команді з іншою групою людей по інший бік скляних дверей, які виконують те саме завдання. Кожен гравець має п'ять секунд, щоб перетягнути канат якомога сильніше і швидше. Команді, якій вдається перетягнути канат нараховуються бали.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири красиві дворики столиці, де приємно проводити вільний час та прогулятися. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

подорож серіал Гра в кальмара Лондон туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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