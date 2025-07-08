Відпустка в Італії — страви-візитівки міст

Туристи насолоджуються італійською піцою. Фото: freepik.com

Кілька міст у Європі часто називають головними претендентами на звання "кулінарних столиць" світу. Одна з найпопулярніших туристичних країн Європи Італія вражає туристів різномаїттям унікальних справ.

Про це пише Daily Express.

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Які страви варто скуштувати в Італії

Туристи обожнюють Італію з багатьох причин — цікава історія, приголомшливе мистецтво та архітектура, красиві пейзажі, яскрава культура, а також смачна їжа і вино. Їжа в Італії — це більше, ніж просто прийом їжі. Трапеза часто проходить неквапливо, в колі сім'ї та друзів, і основна увага приділяється смакуванню кожної страви.

Багато італійських страв — це прості поєднання високоякісних інгредієнтів, які розкривають природний смак страв. Цей акцент на простоті є відмінною рисою італійської кухні, яка приваблює тих, хто цінує свіжі та автентичні смаки.

Обід в Італії. Фото: freepik.com

З огляду на це, експерти мережі камер схову Bounce.com вирішили розповісти про міста, які обов'язково варто відвідати кожному любителю італійської кухні.

Топ-10 "найсмачніших" міст Італії:

Флоренція: 9,79. Фірмова страва — Лампредотто; Венеція: 8,76. Фірмова страва — Баккала Мантекато; Верона: 8,07. Фірмова страва — Пандоро; Болонья: 7,52. Фірмова страва — Мортаделла; Кальярі: 7. 17. Фірмова страва — Culurgiones; Ріміні: 6.83. Фірмова страва — П'ядіна; Рим: 6.35. Фірмова страва — Спагеті Карбонара; Мілан: 6.35. Фірмова страва — Оссобуко; Перуджа: 6.21. Фірмова страва — Каччаторе; Неаполь: 6.07. Фірмова страва — Піца Маргарита.

Нагадаємо, ми розповідали про липневі свята у різних країнах Європи. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.