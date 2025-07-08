Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Топ-10 "найсмачніших" міст Італії

Топ-10 "найсмачніших" міст Італії

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 16:19
Відпустка в Італії — страви-візитівки міст
Туристи насолоджуються італійською піцою. Фото: freepik.com

Кілька міст у Європі часто називають головними претендентами на звання "кулінарних столиць" світу. Одна з найпопулярніших туристичних країн Європи Італія вражає туристів різномаїттям унікальних справ.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Які страви варто скуштувати в Італії

Туристи обожнюють Італію з багатьох причин — цікава історія, приголомшливе мистецтво та архітектура, красиві пейзажі, яскрава культура, а також смачна їжа і вино. Їжа в Італії — це більше, ніж просто прийом їжі. Трапеза часто проходить неквапливо, в колі сім'ї та друзів, і основна увага приділяється смакуванню кожної страви.

Багато італійських страв — це прості поєднання високоякісних інгредієнтів, які розкривають природний смак страв. Цей акцент на простоті є відмінною рисою італійської кухні, яка приваблює тих, хто цінує свіжі та автентичні смаки.

Топ-10 "найсмачніших" міст Італії - фото 1
Обід в Італії. Фото: freepik.com

З огляду на це, експерти мережі камер схову Bounce.com вирішили розповісти про міста, які обов'язково варто відвідати кожному любителю італійської кухні.

Топ-10 "найсмачніших" міст Італії:

  1. Флоренція: 9,79. Фірмова страва — Лампредотто;
  2. Венеція: 8,76. Фірмова страва — Баккала Мантекато;
  3. Верона: 8,07. Фірмова страва — Пандоро;
  4. Болонья: 7,52. Фірмова страва — Мортаделла;
  5. Кальярі: 7. 17. Фірмова страва — Culurgiones;
  6. Ріміні: 6.83. Фірмова страва — П'ядіна;
  7. Рим: 6.35. Фірмова страва — Спагеті Карбонара;
  8. Мілан: 6.35. Фірмова страва — Оссобуко;
  9. Перуджа: 6.21. Фірмова страва — Каччаторе;
  10. Неаполь: 6.07. Фірмова страва — Піца Маргарита.

Нагадаємо, ми розповідали про липневі свята у різних країнах Європи. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.

Італія подорож туризм кухня страви
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації