Відпустка в Італії — страви-візитівки міст

Топ-10 "найсмачніших" міст Італії
Кілька міст у Європі часто називають головними претендентами на звання "кулінарних столиць" світу. Одна з найпопулярніших туристичних країн Європи Італія вражає туристів різномаїттям унікальних справ.
Про це пише Daily Express.
Які страви варто скуштувати в Італії
Туристи обожнюють Італію з багатьох причин — цікава історія, приголомшливе мистецтво та архітектура, красиві пейзажі, яскрава культура, а також смачна їжа і вино. Їжа в Італії — це більше, ніж просто прийом їжі. Трапеза часто проходить неквапливо, в колі сім'ї та друзів, і основна увага приділяється смакуванню кожної страви.
Багато італійських страв — це прості поєднання високоякісних інгредієнтів, які розкривають природний смак страв. Цей акцент на простоті є відмінною рисою італійської кухні, яка приваблює тих, хто цінує свіжі та автентичні смаки.
З огляду на це, експерти мережі камер схову Bounce.com вирішили розповісти про міста, які обов'язково варто відвідати кожному любителю італійської кухні.
Топ-10 "найсмачніших" міст Італії:
- Флоренція: 9,79. Фірмова страва — Лампредотто;
- Венеція: 8,76. Фірмова страва — Баккала Мантекато;
- Верона: 8,07. Фірмова страва — Пандоро;
- Болонья: 7,52. Фірмова страва — Мортаделла;
- Кальярі: 7. 17. Фірмова страва — Culurgiones;
- Ріміні: 6.83. Фірмова страва — П'ядіна;
- Рим: 6.35. Фірмова страва — Спагеті Карбонара;
- Мілан: 6.35. Фірмова страва — Оссобуко;
- Перуджа: 6.21. Фірмова страва — Каччаторе;
- Неаполь: 6.07. Фірмова страва — Піца Маргарита.
Нагадаємо, ми розповідали про липневі свята у різних країнах Європи. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.
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