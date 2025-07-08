Отпуск в Италии - блюда-визитки городов

Туристы наслаждаются итальянской пиццей. Фото: freepik.com

Несколько городов в Европе часто называют главными претендентами на звание "кулинарных столиц" мира. Одна из самых популярных туристических стран Европы Италия поражает туристов разнообразием уникальных дел.

Об этом пишет Daily Express.

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Какие блюда стоит попробовать в Италии

Туристы обожают Италию по многим причинам — интересная история, потрясающее искусство и архитектура, красивые пейзажи, яркая культура, а также вкусная еда и вино. Еда в Италии — это больше, чем просто прием пищи. Трапеза часто проходит неторопливо, в кругу семьи и друзей, и основное внимание уделяется смакованию каждого блюда.

Многие итальянские блюда — это простые сочетания высококачественных ингредиентов, которые раскрывают естественный вкус блюд. Этот акцент на простоте является отличительной чертой итальянской кухни, которая привлекает тех, кто ценит свежие и аутентичные вкусы.

Обед в Италии. Фото: freepik.com

Учитывая это, эксперты сети камер хранения Bounce.com решили рассказать о городах, которые обязательно стоит посетить каждому любителю итальянской кухни.

Топ-10 самых "вкусных" городов Италии:

Флоренция: 9,79. Фирменное блюдо — Лампредотто; Венеция: 8,76 Фирменное блюдо — Баккала Мантекато; Верона: 8,07. Фирменное блюдо — Пандоро; Болонья: 7,52. Фирменное блюдо — Мортаделла; Кальяри: 7. 17. Фирменное блюдо — Culurgiones; Римини: 6.83. Фирменное блюдо — Пьядина; Рим: 6.35. Фирменное блюдо — Спагетти Карбонара; Милан: 6.35. Фирменное блюдо — Оссобуко; Перуджа: 6.21. Фирменное блюдо — Каччаторе; Неаполь: 6.07. Фирменное блюдо — Пицца Маргарита.

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