4 дворики на Подолі, де можна попити кави з подругою

4 затишні дворики в Києві, де можна випити каву з подругою
Подружки насолоджуються кавою. Фото: freepik.com
Ключові моменти Де перепочити з кавою на вулиці в столиці Цікаві дворики на Подолі:
Пити влітку каву у приміщеннях закладів — злочин. У самому серці Києва, серед метушні та гамору великого міста, ховаються маленькі оази затишку — дворики, де можна трошки перепочити.
Підбіркою цікавих локацій поділився користувач kyiv_love_live в TikTok.
Реклама
Читайте також:
Де перепочити з кавою на вулиці в столиці
Після важкої ночі обстрілів та вирішення складних задач на роботі класним варіантом відпочинку стане прогулянка на каву з подругою. На столичному Подолі є багато затишних двориків, які ідеально підходять для душевних розмов.
Цікаві дворики на Подолі:
- старий дворик з вайбом Одеси за адресою: вул. Хорива, 18/10;
- дворик біля кафе "Друзі" за адресою: Андріївський узвіз, 2д;
- дворик "Адам і Єва" на Межигірській, 24;
- дворик із гарними сходами у під'їзді за адресою: вул. Нижній Вал, 23.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна порибалити на Кіровоградщині. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама