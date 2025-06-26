4 дворики на Подолі, де можна попити кави з подругою

Подружки насолоджуються кавою. Фото: freepik.com

Пити влітку каву у приміщеннях закладів — злочин. У самому серці Києва, серед метушні та гамору великого міста, ховаються маленькі оази затишку — дворики, де можна трошки перепочити.

Підбіркою цікавих локацій поділився користувач kyiv_love_live в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Де перепочити з кавою на вулиці в столиці

Після важкої ночі обстрілів та вирішення складних задач на роботі класним варіантом відпочинку стане прогулянка на каву з подругою. На столичному Подолі є багато затишних двориків, які ідеально підходять для душевних розмов.

Цікаві дворики на Подолі:

старий дворик з вайбом Одеси за адресою: вул. Хорива, 18/10;

дворик біля кафе "Друзі" за адресою: Андріївський узвіз, 2д;

дворик "Адам і Єва" на Межигірській, 24;

дворик із гарними сходами у під'їзді за адресою: вул. Нижній Вал, 23.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна порибалити на Кіровоградщині. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку.