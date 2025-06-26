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Головна Туризм 4 затишні дворики в Києві, де можна випити каву з подругою

4 затишні дворики в Києві, де можна випити каву з подругою

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 15:27
4 дворики на Подолі, де можна попити кави з подругою
Подружки насолоджуються кавою. Фото: freepik.com
Ключові моменти Де перепочити з кавою на вулиці в столиці Цікаві дворики на Подолі:

Пити влітку каву у приміщеннях закладів — злочин. У самому серці Києва, серед метушні та гамору великого міста, ховаються маленькі оази затишку — дворики, де можна трошки перепочити. 

Підбіркою цікавих локацій поділився користувач kyiv_love_live в TikTok.

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Де перепочити з кавою на вулиці в столиці

Після важкої ночі обстрілів та вирішення складних задач на роботі класним варіантом відпочинку стане прогулянка на каву з подругою. На столичному Подолі є багато затишних двориків, які ідеально підходять для душевних розмов.

Цікаві дворики на Подолі:

  • старий дворик з вайбом Одеси за адресою: вул. Хорива, 18/10; 
  • дворик біля кафе "Друзі" за адресою: Андріївський узвіз, 2д;
  • дворик "Адам і Єва" на Межигірській, 24;
  • дворик із гарними сходами у під'їзді за адресою: вул. Нижній Вал, 23.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна порибалити на Кіровоградщині. Також ми писали,  як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

Київ подорож літо кава туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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