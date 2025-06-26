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Главная Туризм 4 уютных дворика в Киеве, где можно выпить кофе с подругой

4 уютных дворика в Киеве, где можно выпить кофе с подругой

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 15:27
4 дворика на Подоле, где можно попить кофе с подругой
Подружки наслаждаются кофе. Фото: freepik.com
Ключові моменти Где отдохнуть с кофе на улице в столице Интересные дворики на Подоле:

Пить летом кофе в помещениях заведений — преступление. В самом сердце Киева, среди суеты и шума большого города, скрываются маленькие оазисы уюта — дворики, где можно немножко передохнуть.

Подборкой интересных локаций поделился пользователь kyiv_love_live в TikTok.

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Где отдохнуть с кофе на улице в столице

После тяжелой ночи обстрелов и решения сложных задач на работе, классным вариантом отдыха станет прогулка на кофе с подругой. На столичном Подоле есть много уютных двориков, которые идеально подходят для душевных разговоров.

Интересные дворики на Подоле:

  • старый дворик с вайбом Одессы по адресу: ул. Хорива, 18/10;
  • дворик возле кафе "Друзья" по адресу: Андреевский спуск, 2д;
  • дворик "Адам и Ева" на Межигорской, 24;
  • дворик с красивой лестницей в подъезде по адресу: ул. Нижний Вал, 23.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно порыбачить на Кировоградщине. Также мы писали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.

Киев путешествие лето кофе туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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