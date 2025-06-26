4 дворика на Подоле, где можно попить кофе с подругой

4 уютных дворика в Киеве, где можно выпить кофе с подругой
Пить летом кофе в помещениях заведений — преступление. В самом сердце Киева, среди суеты и шума большого города, скрываются маленькие оазисы уюта — дворики, где можно немножко передохнуть.
Подборкой интересных локаций поделился пользователь kyiv_love_live в TikTok.
Где отдохнуть с кофе на улице в столице
После тяжелой ночи обстрелов и решения сложных задач на работе, классным вариантом отдыха станет прогулка на кофе с подругой. На столичном Подоле есть много уютных двориков, которые идеально подходят для душевных разговоров.
Интересные дворики на Подоле:
- старый дворик с вайбом Одессы по адресу: ул. Хорива, 18/10;
- дворик возле кафе "Друзья" по адресу: Андреевский спуск, 2д;
- дворик "Адам и Ева" на Межигорской, 24;
- дворик с красивой лестницей в подъезде по адресу: ул. Нижний Вал, 23.
@kyiv_love_live
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