4 дворика на Подоле, где можно попить кофе с подругой

Подружки наслаждаются кофе. Фото: freepik.com

Пить летом кофе в помещениях заведений — преступление. В самом сердце Киева, среди суеты и шума большого города, скрываются маленькие оазисы уюта — дворики, где можно немножко передохнуть.

Подборкой интересных локаций поделился пользователь kyiv_love_live в TikTok.

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После тяжелой ночи обстрелов и решения сложных задач на работе, классным вариантом отдыха станет прогулка на кофе с подругой. На столичном Подоле есть много уютных двориков, которые идеально подходят для душевных разговоров.

Интересные дворики на Подоле:

старый дворик с вайбом Одессы по адресу: ул. Хорива, 18/10;

дворик возле кафе "Друзья" по адресу: Андреевский спуск, 2д;

дворик "Адам и Ева" на Межигорской, 24;

дворик с красивой лестницей в подъезде по адресу: ул. Нижний Вал, 23.

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