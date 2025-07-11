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Главная Туризм В Лондоне открыли квест-комнату для фанатов "Игры в кальмара"

В Лондоне открыли квест-комнату для фанатов "Игры в кальмара"

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Дата публикации 11 июля 2025 17:39
В Лондоне появилась локация для фанатов "Игры в кальмара" - видео
Кадр из сериала "Игра в кальмара", Фото: instagram.com/squidgamenetflix

В выставочном центре ExCeL в Лондоне открылась квест-комната, посвященная популярному южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара". Ее организаторы приглашают игроков в мир популярного шоу Netflix... однако без насилия и смертей.

Об этом сообщает The Sun.

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Каждому участнику квеста присваивается номер. Игроки должны собрать наибольшее количество баллов. Первая комната похожа на спальню из сериала, с разбавленными двухъярусными кроватями. Ведущий знакомит вас с правилами и готовит к первому испытанию.

В следующей комнате перед игроками открываются четыре ряда стекла, расположенных друг возле друга. Имитируя "стеклянные ступеньки" из шоу, четверо игроков одновременно шагают по мосту. Стекло загорается зеленым цветом, если вы шагаете правильным маршрутом. Игроки получают разное количество баллов в зависимости от того, как далеко они прошли по своему маршруту.

В следующей игре участники по четверо становятся вокруг небольшого стола. Каждому выдается ведерко с 10 шариками. Цель игры — забросить шарики в середину круга. За каждую удачную попытку, вам начисляются баллы. Если же у вас заканчиваются шарики — вы проигрываете.

В следующем квесте вы попадаете в темную комнату, освещенную мерцающими уличными фонарями. В середине ее лежит веревка. В этом испытании вы играете в команде с другой группой людей по другую сторону стеклянной двери, которые выполняют то же задание. У каждого игрока есть пять секунд, чтобы перетянуть канат как можно сильнее и быстрее. Команде, которой удается перетянуть канат начисляются баллы.

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путешествие сериал Игра в кальмара Лондон туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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