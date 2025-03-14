Кривавий дощ в Іран — у чому полягає феномен

Дощі в Ірані. Фото: скриншот Instgram

Популярний пляж в Ірані забарвився в криваво-червоний колір через сильні зливи. В мережі поширили дивовижні кадри з острова Ормуз.

Про це повідомляє Daily Mail.

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На опублікованих туристами кадрах, дощова вода криваво-червоного кольору стікала зі скель. Зазначається, що цей феномен спричинений високим вмістом оксиду заліза у вулканічному ґрунті. Мінерали, якими вкриті скелі змішуються з морською водою та надають узбережжю унікального червонуватого кольору.

Цей ґрунт цінується в промисловості. Його використовують у фарбуванні, косметиці, виробництві скла та кераміки.

Таке явище в Ірані не обмежуються часовими рамками, і туристи можуть його спостерігати в будь-яку пору року.

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