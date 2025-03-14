Кровавый дождь в Иране — в чем заключается феномен

Дожди в Иране. Фото: скриншот Instgram

Популярный пляж в Иране окрасился в кроваво-красный цвет из-за сильных ливней. В сети распространили впечатляющие кадры с острова Ормуз.

Об этом сообщает Daily Mail.

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На опубликованных туристами кадрах, дождевая вода кроваво-красного цвета стекала со скал. Отмечается, что этот феномен вызван высоким содержанием оксида железа в вулканическом грунте. Минералы, которыми покрыты скалы смешиваются с морской водой и придают побережью уникальный красноватый цвет.

Этот грунт ценится в промышленности. Его используют в окрашивании, косметике, производстве стекла и керамики.

Такое явление в Иране не ограничиваются временными рамками, и туристы могут его наблюдать в любое время года.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Амстердаме. Также опытная туристка посоветовала, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.