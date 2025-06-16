Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм В Європі посилено перевірятимуть водіїв — що варто знати

В Європі посилено перевірятимуть водіїв — що варто знати

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 21:17
В Європі посилені перевірки водіїв — як не отримати штраф
Водія зупинила поліція. Фото: pexels.com
Ключові моменти "Тиждень тверезості" в Європі

У період з 16 червня до 22 червня в країнах Європейського союзу триватиме "марафон тверезості". В цей період поліцейські будуть посилено перевіряти водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє visitukraine.today.

Реклама
Читайте також:

"Тиждень тверезості" в Європі

Попри суворі штрафи, в Європі зростають ДТП за участі нетверезих водії. Нерідко такій аварії позбавляють життя абсолютно невинних людей. Щоб зменшити кількість порушень, щороку Європейська організація дорожньої поліції проводить на міських дорогах та автобанах операцію "Алкоголь і наркотики".

У зазначений період поліцейські патрулі зупинятимуть авто для перевірки водіїв на стан сп'яніння. Особливо уважним треба бути в п'ятницю, 20 червня, коли до заходів буде залучена найбільша кількість поліцейських.

Українцям з авто, які проживають чи планують відпустку у Європі, варто підготувати документи та не вживати заборонені водіям речовинам.

В Європі посилено перевірятимуть водіїв — що варто знати - фото 1
Водій вживає алкоголь. Фото: pexels.com

В європейських країнах доволі високі штрафи за "п'яне" кермування. Зокрема, в Німеччині покарання стартують від 500 євро, у Польщі — від 1100 євро.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також ми писали про найгарніші замки за межами України, які має побачити кожен.

алкоголь подорож Європа водії туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації