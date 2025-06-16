В Європі посилені перевірки водіїв — як не отримати штраф

Водія зупинила поліція. Фото: pexels.com

У період з 16 червня до 22 червня в країнах Європейського союзу триватиме "марафон тверезості". В цей період поліцейські будуть посилено перевіряти водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє visitukraine.today.

Реклама

Читайте також:

"Тиждень тверезості" в Європі

Попри суворі штрафи, в Європі зростають ДТП за участі нетверезих водії. Нерідко такій аварії позбавляють життя абсолютно невинних людей. Щоб зменшити кількість порушень, щороку Європейська організація дорожньої поліції проводить на міських дорогах та автобанах операцію "Алкоголь і наркотики".

У зазначений період поліцейські патрулі зупинятимуть авто для перевірки водіїв на стан сп'яніння. Особливо уважним треба бути в п'ятницю, 20 червня, коли до заходів буде залучена найбільша кількість поліцейських.

Українцям з авто, які проживають чи планують відпустку у Європі, варто підготувати документи та не вживати заборонені водіям речовинам.

Водій вживає алкоголь. Фото: pexels.com

В європейських країнах доволі високі штрафи за "п'яне" кермування. Зокрема, в Німеччині покарання стартують від 500 євро, у Польщі — від 1100 євро.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також ми писали про найгарніші замки за межами України, які має побачити кожен.