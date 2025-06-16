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Главная Туризм В Европе усиленно будут проверять водителей — что стоит знать

В Европе усиленно будут проверять водителей — что стоит знать

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Дата публикации 16 июня 2025 21:17
В Европе усилены проверки водителей — как не получить штраф
Водителя остановила полиция. Фото: pexels.com
Ключові моменти "Неделя трезвости" в Европе

В период с 16 июня по 22 июня в странах Европейского союза продлится "марафон трезвости". В этот период полицейские будут усиленно проверять водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает visitukraine.today.

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"Неделя трезвости" в Европе

Несмотря на строгие штрафы, в Европе растут ДТП с участием нетрезвых водителей. Нередко такой аварии лишают жизни совершенно невинных людей. Чтобы уменьшить количество нарушений, ежегодно Европейская организация дорожной полиции проводит на городских дорогах и автобанах операцию "Алкоголь и наркотики".

В указанный период полицейские патрули будут останавливать авто для проверки водителей на состояние опьянения. Особенно внимательным надо быть в пятницу, 20 июня, когда к мероприятиям будет привлечено наибольшее количество полицейских.

Украинцам с авто, которые проживают или планируют отпуск в Европе, стоит подготовить документы и не употреблять запрещенные водителям вещества.

В Европе усиленно будут проверять водителей — что стоит знать - фото 1
Водитель употребляет алкоголь. Фото: pexels.com

В европейских странах довольно высокие штрафы за "пьяное" вождение. В частности, в Германии наказания стартуют от 500 евро, в Польше — от 1100 евро.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также мы писали о самых красивых замках за пределами Украины, которые должен увидеть каждый.

алкоголь путешествие Европа водители туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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