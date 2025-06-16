В Европе усилены проверки водителей — как не получить штраф

Водителя остановила полиция. Фото: pexels.com

В период с 16 июня по 22 июня в странах Европейского союза продлится "марафон трезвости". В этот период полицейские будут усиленно проверять водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает visitukraine.today.

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Несмотря на строгие штрафы, в Европе растут ДТП с участием нетрезвых водителей. Нередко такой аварии лишают жизни совершенно невинных людей. Чтобы уменьшить количество нарушений, ежегодно Европейская организация дорожной полиции проводит на городских дорогах и автобанах операцию "Алкоголь и наркотики".

В указанный период полицейские патрули будут останавливать авто для проверки водителей на состояние опьянения. Особенно внимательным надо быть в пятницу, 20 июня, когда к мероприятиям будет привлечено наибольшее количество полицейских.

Украинцам с авто, которые проживают или планируют отпуск в Европе, стоит подготовить документы и не употреблять запрещенные водителям вещества.

Водитель употребляет алкоголь. Фото: pexels.com

В европейских странах довольно высокие штрафы за "пьяное" вождение. В частности, в Германии наказания стартуют от 500 евро, в Польше — от 1100 евро.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также мы писали о самых красивых замках за пределами Украины, которые должен увидеть каждый.