УЗ змінили маршрути потягів до Карпат — новий графік

Укрзалізниця змінила графік руху потягів до Карпат — що відомо
Через провал земної породи "Укрзалізниця" тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня — Вороненко. Через це було змінено рух потягів в цьому напрямку.
Про це повідомила пресслужба компанії.
УЗ змінила рух потягів
Повідомляється, що нині на гірській дільниці Ясіня — Вороненко проводяться ремонтні роботи. Щоб уникнути небезпечних ситуацій для пасажирів, компанія тимчасово скорегувала рух потягів рахівського напрямку.
Оновлений графік поїздів:
- №233 Київ — Рахів: до станції Яремче (прибуття о 05:21)
- №144 Рахів — Чернігів: вирушає зі станції Яремче о 12:24
- №55 Київ — Рахів: курсуватиме до Микуличина (прибуття о 06:48), зворотний рейс — о 18:48
- №95 Київ — Рахів: прибуває до Вороненка о 08:45, зворотний рейс — о 21:08
- №107 Київ — Рахів: також до Вороненка (прибуття о 09:46), зворотний напрям — о 13:50
- №5 Запоріжжя — Ясіня: до Ворохти (прибуття о 10:04), у зворотному напрямку — о 13:03
- №25 Одеса — Ясіня: курсуватиме до Ворохти (прибуття об 11:35), зворотній рейс — о 15:35
- №357 Київ — Ясіня: до Микуличина (прибуття об 11:58), назад — о 15:27
- №1 Харків — Ворохта: курсуватиме до Яремче (прибуття о 12:55), у зворотному напрямку — о 17:12
- №143 Суми — Рахів: до Ворохти, прибуття о 16:28
- №234 Рахів — Київ: відправлятиметься з Ворохти о 22:36
- Поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме лише до станції Делятин.
В компанії також підкреслили, що для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення буде організовано автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.
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