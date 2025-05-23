УЗ змінили маршрути потягів до Карпат — новий графік

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через провал земної породи "Укрзалізниця" тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня — Вороненко. Через це було змінено рух потягів в цьому напрямку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Повідомляється, що нині на гірській дільниці Ясіня — Вороненко проводяться ремонтні роботи. Щоб уникнути небезпечних ситуацій для пасажирів, компанія тимчасово скорегувала рух потягів рахівського напрямку.

Оновлений графік поїздів:

№233 Київ — Рахів: до станції Яремче (прибуття о 05:21)

№144 Рахів — Чернігів: вирушає зі станції Яремче о 12:24

№55 Київ — Рахів: курсуватиме до Микуличина (прибуття о 06:48), зворотний рейс — о 18:48

№95 Київ — Рахів: прибуває до Вороненка о 08:45, зворотний рейс — о 21:08

№107 Київ — Рахів: також до Вороненка (прибуття о 09:46), зворотний напрям — о 13:50

№5 Запоріжжя — Ясіня: до Ворохти (прибуття о 10:04), у зворотному напрямку — о 13:03

№25 Одеса — Ясіня: курсуватиме до Ворохти (прибуття об 11:35), зворотній рейс — о 15:35

№357 Київ — Ясіня: до Микуличина (прибуття об 11:58), назад — о 15:27

№1 Харків — Ворохта: курсуватиме до Яремче (прибуття о 12:55), у зворотному напрямку — о 17:12

№143 Суми — Рахів: до Ворохти, прибуття о 16:28

№234 Рахів — Київ: відправлятиметься з Ворохти о 22:36

Поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме лише до станції Делятин.

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

В компанії також підкреслили, що для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення буде організовано автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

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