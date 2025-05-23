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Укрзалізниця змінила графік руху потягів до Карпат — що відомо

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Дата публікації: 23 травня 2025 14:28
УЗ змінили маршрути потягів до Карпат — новий графік
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через провал земної породи "Укрзалізниця" тимчасово перекрила рух на дільниці Ясіня — Вороненко. Через це було змінено рух потягів в цьому напрямку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Повідомляється, що нині на гірській дільниці Ясіня — Вороненко проводяться ремонтні роботи. Щоб уникнути небезпечних ситуацій для пасажирів, компанія тимчасово скорегувала рух потягів рахівського напрямку.

Оновлений графік поїздів:

  • №233 Київ — Рахів: до станції Яремче (прибуття о 05:21)
  • №144 Рахів — Чернігів: вирушає зі станції Яремче о 12:24
  • №55 Київ — Рахів: курсуватиме до Микуличина (прибуття о 06:48), зворотний рейс — о 18:48
  • №95 Київ — Рахів: прибуває до Вороненка о 08:45, зворотний рейс — о 21:08
  • №107 Київ — Рахів: також до Вороненка (прибуття о 09:46), зворотний напрям — о 13:50
  • №5 Запоріжжя — Ясіня: до Ворохти (прибуття о 10:04), у зворотному напрямку — о 13:03
  • №25 Одеса — Ясіня: курсуватиме до Ворохти (прибуття об 11:35), зворотній рейс — о 15:35
  • №357 Київ — Ясіня: до Микуличина (прибуття об 11:58), назад — о 15:27
  • №1 Харків — Ворохта: курсуватиме до Яремче (прибуття о 12:55), у зворотному напрямку — о 17:12
  • №143 Суми — Рахів: до Ворохти, прибуття о 16:28
  • №234 Рахів — Київ: відправлятиметься з Ворохти о 22:36
  • Поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме лише до станції Делятин.
Укрзалізниця змінила графік руху потягів до Карпат — що відомо - фото 1
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

В компанії також підкреслили, що для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення буде організовано автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Нагадуємо, ми розповідали, що УЗ змінила квитки для Польщі. Також ми писали, які знижки діють на квитки УЗ для пенсіонерів.

Укрзалізниця подорож Карпати поїзди туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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