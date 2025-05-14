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Укрзалізниця змінила квитки до Польщі — деталі

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:11
Укрзалізниця змінила бланки квитків до Польщі — що відомо
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця змінила бланки квитків на потяги з України до Польщі. Нововведення почнуть діяти 14 травня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що із сьогоднішнього дня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він є більш зручним та відповідає європейським вимогам.

Нові бланки вже діють на сполученнях Україна  — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Укрзалізниця змінила квитки до Польщі — деталі - фото 1
Новий бланк квитків УЗ до Польщі. Фото: 

В компанії нагадали, що з України до Польщі нині курсують такі потяги: 

№89/90 Київ — Перемишль;
№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
№35/36 Одеса — Перемишль;
№ 23/24 Київ — Хелм;
№ 51/52 Київ — Перемишль;
№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
№ 19/20 Київ — Хелм;
№93/94 Харків — Хелм;
№ 73/74 Харків — Перемишль;
№ 119/120 Київ — Хелм;
№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;
№765/766 Рава-Руська — Варшава;
№67/68 Київ — Варшава.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням Київ — Дніпро — Київ. Також ми писали, які знижки діють на квитки УЗ для пенсіонерів.

Польща Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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