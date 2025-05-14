Укрзалізниця змінила бланки квитків до Польщі — що відомо

Укрзалізниця змінила квитки до Польщі — деталі
Укрзалізниця змінила бланки квитків на потяги з України до Польщі. Нововведення почнуть діяти 14 травня.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
УЗ запровадила нові бланки квитків
Повідомляється, що із сьогоднішнього дня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він є більш зручним та відповідає європейським вимогам.
Нові бланки вже діють на сполученнях Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.
В компанії нагадали, що з України до Польщі нині курсують такі потяги:
№89/90 Київ — Перемишль;
№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
№35/36 Одеса — Перемишль;
№ 23/24 Київ — Хелм;
№ 51/52 Київ — Перемишль;
№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
№ 19/20 Київ — Хелм;
№93/94 Харків — Хелм;
№ 73/74 Харків — Перемишль;
№ 119/120 Київ — Хелм;
№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;
№765/766 Рава-Руська — Варшава;
№67/68 Київ — Варшава.
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