Укрзалізниця змінила бланки квитків до Польщі — що відомо

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця змінила бланки квитків на потяги з України до Польщі. Нововведення почнуть діяти 14 травня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що із сьогоднішнього дня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він є більш зручним та відповідає європейським вимогам.

Нові бланки вже діють на сполученнях Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Новий бланк квитків УЗ до Польщі. Фото:

В компанії нагадали, що з України до Польщі нині курсують такі потяги:

№89/90 Київ — Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;

№35/36 Одеса — Перемишль;

№ 23/24 Київ — Хелм;

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№ 19/20 Київ — Хелм;

№93/94 Харків — Хелм;

№ 73/74 Харків — Перемишль;

№ 119/120 Київ — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;

№765/766 Рава-Руська — Варшава;

№67/68 Київ — Варшава.

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