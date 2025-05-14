Укрзализныця изменила бланки билетов в Польшу - что известно

Поезд "Укрзализныци". Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця изменила бланки билетов на поезда из Украины в Польшу. Нововведения начнут действовать 14 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что с сегодняшнего дня пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он является более удобным и соответствует европейским требованиям.

Новые бланки уже действуют на сообщениях Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.

Новый бланк билетов УЗ в Польшу. Фото:

В компании напомнили, что из Украины в Польшу сейчас курсируют такие поезда:

№89/90 Киев — Перемышль;

№705/706, 715/716 Киев — Перемышль;

№35/36 Одесса — Перемышль;

№ 23/24 Киев — Хелм;

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье — Перемышль;

№ 19/20 Киев — Хелм; № 19/20 Киев — Хелм;

№93/94 Харьков — Хелм;

№ 73/74 Харьков — Перемышль;

№ 119/120 Киев — Хелм;

№ 767/768 Рава-Русская — Варшава;

№765/766 Рава-Русская — Варшава;

№67/68 Киев — Варшава.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219 сообщением Киев — Днепр — Киев. Также мы писали, какие скидки действуют на билеты УЗ для пенсионеров.