Укрзализныця изменила бланки билетов в Польшу - что известно

Укрзализныця изменила билеты в Польшу — детали
Укрзализныця изменила бланки билетов на поезда из Украины в Польшу. Нововведения начнут действовать 14 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ ввела новые бланки билетов
Сообщается, что с сегодняшнего дня пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он является более удобным и соответствует европейским требованиям.
Новые бланки уже действуют на сообщениях Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.
В компании напомнили, что из Украины в Польшу сейчас курсируют такие поезда:
№89/90 Киев — Перемышль;
№705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
№35/36 Одесса — Перемышль;
№ 23/24 Киев — Хелм;
№ 51/52 Киев — Перемышль;
№ 31/32 Запорожье — Перемышль;
№ 19/20 Киев — Хелм; № 19/20 Киев — Хелм;
№93/94 Харьков — Хелм;
№ 73/74 Харьков — Перемышль;
№ 119/120 Киев — Хелм;
№ 767/768 Рава-Русская — Варшава;
№765/766 Рава-Русская — Варшава;
№67/68 Киев — Варшава.
Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219 сообщением Киев — Днепр — Киев. Также мы писали, какие скидки действуют на билеты УЗ для пенсионеров.
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