УЗ изменили маршруты поездов в Карпаты - новый график

УЗ изменила график движения поездов в Карпаты — что известно
Из-за провала земной породы "Укрзализныця" временно перекрыла движение на участке Ясиня — Вороненко. Из-за этого было изменено движение поездов в этом направлении.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
УЗ изменила движение поездов
Сообщается, что сейчас на горном участке Ясиня — Вороненко проводятся ремонтные работы. Чтобы избежать опасных ситуаций для пассажиров, компания временно скорректировала движение поездов раховского направления.
Обновленный график поездов:
- №233 Киев - Рахов: до станции Яремче (прибытие в 05:21)
- №144 Рахов - Чернигов: отправляется со станции Яремче в 12:24
- №55 Киев - Рахов: будет курсировать до Микуличина (прибытие в 06:48), обратный рейс - в 18:48
- №95 Киев - Рахов: прибывает в Вороненко в 08:45, обратный рейс - в 21:08
- №107 Киев - Рахов: также в Вороненко (прибытие в 09:46), обратное направление - в 13:50
- №5 Запорожье - Ясиня: до Ворохты (прибытие в 10:04), в обратном направлении - в 13:03
- №25 Одесса - Ясиня: будет курсировать до Ворохты (прибытие в 11:35), обратный рейс - в 15:35
- №357 Киев - Ясиня: до Микуличина (прибытие в 11:58), обратно - в 15:27
- №1 Харьков - Ворохта: будет курсировать до Яремче (прибытие в 12:55), в обратном направлении - в 17:12
- №143 Сумы - Рахов: до Ворохты, прибытие в 16:28
- №234 Рахов - Киев: будет отправляться из Ворохты в 22:36
- Поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое будет курсировать только до станции Делятин.
В компании также подчеркнули, что для пассажиров всех поездов дальнего следования будут организованы автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.
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