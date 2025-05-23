УЗ изменили маршруты поездов в Карпаты - новый график

Поезд Укрзализныци. Фото: Новости.LIVE

Из-за провала земной породы "Укрзализныця" временно перекрыла движение на участке Ясиня — Вороненко. Из-за этого было изменено движение поездов в этом направлении.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Сообщается, что сейчас на горном участке Ясиня — Вороненко проводятся ремонтные работы. Чтобы избежать опасных ситуаций для пассажиров, компания временно скорректировала движение поездов раховского направления.

Обновленный график поездов:

№233 Киев - Рахов: до станции Яремче (прибытие в 05:21)

№144 Рахов - Чернигов: отправляется со станции Яремче в 12:24

№55 Киев - Рахов: будет курсировать до Микуличина (прибытие в 06:48), обратный рейс - в 18:48

№95 Киев - Рахов: прибывает в Вороненко в 08:45, обратный рейс - в 21:08

№107 Киев - Рахов: также в Вороненко (прибытие в 09:46), обратное направление - в 13:50

№5 Запорожье - Ясиня: до Ворохты (прибытие в 10:04), в обратном направлении - в 13:03

№25 Одесса - Ясиня: будет курсировать до Ворохты (прибытие в 11:35), обратный рейс - в 15:35

№357 Киев - Ясиня: до Микуличина (прибытие в 11:58), обратно - в 15:27

№1 Харьков - Ворохта: будет курсировать до Яремче (прибытие в 12:55), в обратном направлении - в 17:12

№143 Сумы - Рахов: до Ворохты, прибытие в 16:28

№234 Рахов - Киев: будет отправляться из Ворохты в 22:36

Поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое будет курсировать только до станции Делятин.

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

В компании также подчеркнули, что для пассажиров всех поездов дальнего следования будут организованы автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

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