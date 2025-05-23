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УЗ изменила график движения поездов в Карпаты — что известно

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Дата публикации 23 мая 2025 14:28
УЗ изменили маршруты поездов в Карпаты - новый график
Поезд Укрзализныци. Фото: Новости.LIVE

Из-за провала земной породы "Укрзализныця" временно перекрыла движение на участке Ясиня — Вороненко. Из-за этого было изменено движение поездов в этом направлении.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Сообщается, что сейчас на горном участке Ясиня — Вороненко проводятся ремонтные работы. Чтобы избежать опасных ситуаций для пассажиров, компания временно скорректировала движение поездов раховского направления.

Обновленный график поездов:

  • №233 Киев - Рахов: до станции Яремче (прибытие в 05:21)
  • №144 Рахов - Чернигов: отправляется со станции Яремче в 12:24
  • №55 Киев - Рахов: будет курсировать до Микуличина (прибытие в 06:48), обратный рейс - в 18:48
  • №95 Киев - Рахов: прибывает в Вороненко в 08:45, обратный рейс - в 21:08
  • №107 Киев - Рахов: также в Вороненко (прибытие в 09:46), обратное направление - в 13:50
  • №5 Запорожье - Ясиня: до Ворохты (прибытие в 10:04), в обратном направлении - в 13:03
  • №25 Одесса - Ясиня: будет курсировать до Ворохты (прибытие в 11:35), обратный рейс - в 15:35
  • №357 Киев - Ясиня: до Микуличина (прибытие в 11:58), обратно - в 15:27
  • №1 Харьков - Ворохта: будет курсировать до Яремче (прибытие в 12:55), в обратном направлении - в 17:12
  • №143 Сумы - Рахов: до Ворохты, прибытие в 16:28
  • №234 Рахов - Киев: будет отправляться из Ворохты в 22:36
  • Поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое будет курсировать только до станции Делятин.
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Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

В компании также подчеркнули, что для пассажиров всех поездов дальнего следования будут организованы автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Напоминаем, мы рассказывали, что УЗ изменила билеты для Польши. Также мы писали, какие скидки действуют на билеты УЗ для пенсионеров.

Укрзализныця путешествие Карпаты поезда туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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