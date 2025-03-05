Укрзалізниця анонсувала новий флагманський потяг Київ – Рахів

Пасажири "Укрзалізниці". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд №95/96 Київ — Рахів. Він отримав назву "Гуцульщина".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що флагманський потяг має нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями — вакуумними туалетами без закриття на санітарні зони, кондиціонерами, розетками, регулюванням освітлення та розетками в купе. Вбиральні також обладнані дозаторами мила та накладками на унітази.

Флагманський потяг "Гуцульщина" також має додаткові елементи безпеки, зокрема відеонагляд у коридорі вагона, звукову сигналізацію та тривожні кнопки в кожному купе.

Цей поїзд буде також зручним для батьків із дітьми. В деяких його вагонах є сповивальні столики та мобільні дитячі манежі та ігротеки.

Потяг також адаптований для людей з обмеженими можливостями та має інклюзивний вагон з пандусами.

Потяг "Укрзалізниці". Фото: t.me/UkrzalInfo

Потяг вирушатиме з Києва о 19:57 та прибуватиме до Рахова о 09:50 ранку. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Рахова о 19:43, а прибуватиме до Києва о 10:01.

В компанії нагадали, що флагманські поїзди марковані в застосунку Укрзалізниці спеціальною позначкою для легкого пошуку при придбанні квитків.

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