Укрзалізниця призначила 3 додаткові потяги

Потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

"Укрзалізниця" анонсувала три додаткові поїзди. Їх маршрути з’єднають Одесу з Києвом та Львовом.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що від 9 березня для пасажирів стане доступний потяг №168/167, який курсуватиме за маршрутом Львів — Одеса — Львів. Він вирушатиме зі Львова о 07:26, а до Одеси прибуватиме о 18:17. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 07:53 і прибуватиме до Львова о 18:23.

Також від 9 березня "УЗ" запускає поїзд №265/266, що прямуватиме з Києва до Одеси. Він вирушатиме з Києва о 08:33, і вже о 18:08 прибуватиме до Одеси. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 11:27, а назад до Києва — о 20:42.

Чоловік зустрічає кохану з потяга. Фото: УЗ

Для мандрівників, які планують відвідати Карпати "Укрзалізниця" анонсувала ще один додатковий поїзд №159/160 на маршруті Київ — Трускавець — Київ. Новий потяг курсуватиме 16 та 30 березня. Він вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37.

"Не відкладайте мандрівку — весна чекає!" — підкреслили в компанії.

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