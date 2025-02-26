Укрзалізниця оновила ще один потяг — куди прямуватиме

Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд
Укрзалізниця завершила модернізацію електропоїзда ЕР9М 559. Потяг курсуватиме на приміському сполученні.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Куди курсуватиме оновлений потяг Укрзалізниці
В компанії повідомили, що оновлений потяг курсуватиме на ніжинському напрямку. Він оснащений всім необхідним для комфортних подорожей навіть для людей з інклюзивними потребами. Зокрема, розетками для зарядки гаджетів, комфортними сидіннями, пандусами, місцями для пасажирів на кріслах колісних та іншим.
"Це вже другий приміський електропоїзд, який відновлено від початку року, та 38-й – від повномасштабного вторгнення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила тимчасові рейси "романтичних поїздів" для військовослужбовців та їх близьких.
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