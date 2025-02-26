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Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд

26 лютого 2025 16:45
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Укрзалізниця оновила ще один потяг — куди прямуватиме
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Укрзалізниця завершила модернізацію електропоїзда ЕР9М 559. Потяг курсуватиме на приміському сполученні. 

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Куди курсуватиме оновлений потяг Укрзалізниці

В компанії повідомили, що оновлений потяг курсуватиме на ніжинському напрямку. Він оснащений всім необхідним для комфортних подорожей навіть для людей з інклюзивними потребами. Зокрема, розетками для зарядки гаджетів, ⁠комфортними сидіннями, пандусами, місцями для пасажирів на кріслах колісних та іншим.

"Це вже другий приміський електропоїзд, який відновлено від початку року, та 38-й – від повномасштабного вторгнення", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 1
Оновлений потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 2
Модернізований потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 3
Покращений потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила тимчасові рейси "романтичних поїздів" для військовослужбовців та їх близьких. 

Також Новини.LIVE порівняли ціни на залізничні квитки в Україні та країнах ЄС. 

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