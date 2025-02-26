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Укрзализныця запускает еще один модернизированный поезд

26 февраля 2025 16:45
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Укрзализныця обновила еще один поезд — куда будет направляться
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Укрзализныця завершила модернизацию электропоезда ЕР9М 559. Поезд будет курсировать на пригородном сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что обновленный поезд будет курсировать на нежинском направлении. Он оснащен всем необходимым для комфортных путешествий даже для людей с инклюзивными потребностями. В частности, розетками для зарядки гаджетов, комфортными сиденьями, пандусами, местами для пассажиров на креслах колесных и другим.

"Это уже второй пригородный электропоезд, который восстановлен с начала года, и 38-й — от полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 1
Обновленный поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 2
Модернизированный поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця запускає ще один модернізований поїзд - фото 3
Улучшенный поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.

Также Новини.LIVE сравнили цены на железнодорожные билеты в Украине и странах ЕС.

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