Укрзализныця обновила еще один поезд — куда будет направляться

Укрзализныця запускает еще один модернизированный поезд
Укрзализныця завершила модернизацию электропоезда ЕР9М 559. Поезд будет курсировать на пригородном сообщении.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Куда будет курсировать обновленный поезд Укрзализныци
В компании сообщили, что обновленный поезд будет курсировать на нежинском направлении. Он оснащен всем необходимым для комфортных путешествий даже для людей с инклюзивными потребностями. В частности, розетками для зарядки гаджетов, комфортными сиденьями, пандусами, местами для пассажиров на креслах колесных и другим.
"Это уже второй пригородный электропоезд, который восстановлен с начала года, и 38-й — от полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.
Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.
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