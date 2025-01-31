Скільки коштують квитки Укрзалізниці в Європу

Потяг "Укрзалізниці". Фото: t.me/UkrzalInfo

Минулого місяця "Укрзалізниця" запустила три нові потяги до Європи. Українці мають нині маю можливість подорожувати 20 міжнародними маршрутами.

На офіційному сайті "Укрзалізниці" можна переглянути інформацію про міжнародні потяги та вартість квитків на них.

Читайте також:

Квитки на міжнародні напрямки

Нині українці мають можливість дістатися із Києва, Харкова, Одеси та Дніпра до міст Польщі, Молдови, Австрії та Угорщини.

Вартість квитків до Польщі:

Кив — Варшава — 76,20 євро

Київ — Хелм — 44,80 євро

Київ — Перемишль — 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)

Київ — Перемишль (потяг) — 47,90 євро

Харків — Хелм — 56,90 євро

Дніпро — Хелм — 59,59 євро

Харків — Перемишль — 58,40 євро

Запоріжжя — Перемишль — 60,10 євро

Одеса — Перемишль — 49,10 євро

Рава-Руська — Варшава — 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)

Львів — Перемишль - 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)

Квитки на потяг. Фото: dniprograd.org

Вартість квитків до Угорщини:

Київ — Будапешт — 67,30 євро

Львів — Будапешт — 49,90 євро

Мукачево — Будапешт — 25,00 євро

Чоп — Будапешт — 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)

Вартість квитків до Австрії:

Київ — Відень — 89,60 євро

Львів — Відень — 71,20 євро

Чоп — Відень — 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)

Вартість квитків до Молдови:

Київ — Кишинів — 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львів — Кишинів — 3 965 гривень (купе)

Також в середині грудня 2024 року компанія запустила потяг— Київ-Будапешт. В столицю Угорщини можна також відправитись зі Львова, Мукачева та Чопа. Вартість квитків варіюється від 25 до 67 євро.

Нагадаємо, Укрзалізниця пришвидшила потяг №148/147 Київ-Одеса. З 27 січня пасажири можуть раніше прибувати в пункт призначення завдяки завершенню ремонту залізничної інфраструктури. Також ми розповідали, якими послугами "Укрзалізниці" українці можуть скористатися безплатно.