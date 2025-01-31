Сколько стоят билеты Укрзализныци в Европу

Путешествие поездом в Европу — цены и перечень направлений
В прошлом месяце "Укрзализныця" запустила три новых поезда в Европу. Украинцы имеют сейчас имею возможность путешествовать по 20 международным маршрутам.
На официальном сайте "Укрзализныци" можно просмотреть информацию о международных поездах и стоимость билетов на них.
Билеты на международные направления
Сейчас украинцы имеют возможность добраться из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в города Польши, Молдовы, Австрии и Венгрии.
Стоимость билетов в Польшу:
- Киев — Варшава — 76,20 евро
- Киев — Хелм — 44,80 евро
- Киев — Перемышль — 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)
- Киев — Перемышль (поезд) — 47,90 евро
- Харьков — Хелм — 56,90 евро
- Днепр — Хелм — 59,59 евро
- Харьков — Перемышль — 58,40 евро
- Запорожье — Перемышль — 60,10 евро
- Одесса — Перемышль — 49,10 евро
- Рава-Русская — Варшава — 29,60 евро (І класс), 26,40 евро (ІІ класс)
- Львов — Перемышль — 15,80 евро (І класс), 10,80 (ІІ класс)
Стоимость билетов в Венгрию:
- Киев — Будапешт — 67,30 евро
- Львов — Будапешт — 49,90 евро
- Мукачево — Будапешт — 25,00 евро
- Чоп — Будапешт — 35,50 евро (І класс), 23,60 (ІІ класс)
Стоимость билетов в Австрию:
- Киев — Вена — 89,60 евро
- Львов — Вена — 71,20 евро
- Чоп — Вена — 70,30 евро (І класс), 43,90 (ІІ класс)
Стоимость билетов в Молдову:
- Киев — Кишинев — 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
- Львов — Кишинев — 3 965 гривен (купе)
Также в середине декабря 2024 года компания запустила поезд Киев-Будапешт. В столицу Венгрии можно отправиться из Львова, Мукачево и Чопа. Стоимость билетов варьируется от 25 до 67 евро.
Напомним, Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев-Одесса. С 27 января пассажиры могут раньше прибывать в пункт назначения благодаря завершению ремонта железнодорожной инфраструктуры. Также мы рассказывали, какими услугами "Укрзализныци" украинцы могут воспользоваться бесплатно.
Читайте Новини.LIVE!