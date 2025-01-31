Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Путешествие поездом в Европу — цены и перечень направлений arrow

Путешествие поездом в Европу — цены и перечень направлений

31 января 2025 16:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Сколько стоят билеты Укрзализныци в Европу
Поезд "Укрзализныци". Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

В прошлом месяце "Укрзализныця" запустила три новых поезда в Европу. Украинцы имеют сейчас имею возможность путешествовать по 20 международным маршрутам.

На официальном сайте "Укрзализныци" можно просмотреть информацию о международных поездах и стоимость билетов на них.

Читайте также:

Билеты на международные направления

Сейчас украинцы имеют возможность добраться из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в города Польши, Молдовы, Австрии и Венгрии.

Стоимость билетов в Польшу:

  • Киев — Варшава — 76,20 евро
  • Киев — Хелм — 44,80 евро
  • Киев — Перемышль — 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)
  • Киев — Перемышль (поезд) — 47,90 евро
  • Харьков — Хелм — 56,90 евро
  • Днепр — Хелм — 59,59 евро
  • Харьков — Перемышль — 58,40 евро
  • Запорожье — Перемышль — 60,10 евро
  • Одесса — Перемышль — 49,10 евро
  • Рава-Русская — Варшава — 29,60 евро (І класс), 26,40 евро (ІІ класс)
  • Львов — Перемышль — 15,80 евро (І класс), 10,80 (ІІ класс)
Мандрівка потягом до Європи — ціни та перелік напрямків - фото 1
Билеты на поезд. Фото: dniprograd.org

Стоимость билетов в Венгрию:

  • Киев — Будапешт — 67,30 евро
  • Львов — Будапешт — 49,90 евро
  • Мукачево — Будапешт — 25,00 евро
  • Чоп — Будапешт — 35,50 евро (І класс), 23,60 (ІІ класс)

Стоимость билетов в Австрию:

  • Киев — Вена — 89,60 евро
  • Львов — Вена — 71,20 евро
  • Чоп — Вена — 70,30 евро (І класс), 43,90 (ІІ класс)

Стоимость билетов в Молдову:

  • Киев — Кишинев — 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
  • Львов — Кишинев — 3 965 гривен (купе)

Также в середине декабря 2024 года компания запустила поезд Киев-Будапешт. В столицу Венгрии можно отправиться из Львова, Мукачево и Чопа. Стоимость билетов варьируется от 25 до 67 евро.

Напомним, Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев-Одесса. С 27 января пассажиры могут раньше прибывать в пункт назначения благодаря завершению ремонта железнодорожной инфраструктуры. Также мы рассказывали, какими услугами "Укрзализныци" украинцы могут воспользоваться бесплатно.

Укрзализныця деньги Европа поезда билеты
Реклама
Реклама
Реклама