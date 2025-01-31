Сколько стоят билеты Укрзализныци в Европу

Поезд "Укрзализныци". Фото: t.me/UkrzalInfo

В прошлом месяце "Укрзализныця" запустила три новых поезда в Европу. Украинцы имеют сейчас имею возможность путешествовать по 20 международным маршрутам.

На официальном сайте "Укрзализныци" можно просмотреть информацию о международных поездах и стоимость билетов на них.

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Билеты на международные направления

Сейчас украинцы имеют возможность добраться из Киева, Харькова, Одессы и Днепра в города Польши, Молдовы, Австрии и Венгрии.

Стоимость билетов в Польшу:

Киев — Варшава — 76,20 евро

Киев — Хелм — 44,80 евро

Киев — Перемышль — 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)

Киев — Перемышль (поезд) — 47,90 евро

Харьков — Хелм — 56,90 евро

Днепр — Хелм — 59,59 евро

Харьков — Перемышль — 58,40 евро

Запорожье — Перемышль — 60,10 евро

Одесса — Перемышль — 49,10 евро

Рава-Русская — Варшава — 29,60 евро (І класс), 26,40 евро (ІІ класс)

Львов — Перемышль — 15,80 евро (І класс), 10,80 (ІІ класс)

Билеты на поезд. Фото: dniprograd.org

Стоимость билетов в Венгрию:

Киев — Будапешт — 67,30 евро

Львов — Будапешт — 49,90 евро

Мукачево — Будапешт — 25,00 евро

Чоп — Будапешт — 35,50 евро (І класс), 23,60 (ІІ класс)

Стоимость билетов в Австрию:

Киев — Вена — 89,60 евро

Львов — Вена — 71,20 евро

Чоп — Вена — 70,30 евро (І класс), 43,90 (ІІ класс)

Стоимость билетов в Молдову:

Киев — Кишинев — 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Львов — Кишинев — 3 965 гривен (купе)

Также в середине декабря 2024 года компания запустила поезд Киев-Будапешт. В столицу Венгрии можно отправиться из Львова, Мукачево и Чопа. Стоимость билетов варьируется от 25 до 67 евро.

Напомним, Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев-Одесса. С 27 января пассажиры могут раньше прибывать в пункт назначения благодаря завершению ремонта железнодорожной инфраструктуры. Также мы рассказывали, какими услугами "Укрзализныци" украинцы могут воспользоваться бесплатно.