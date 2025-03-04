Укрзализныця назначила 3 дополнительных поезда

Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

"Укрзализныця" анонсировала три дополнительных поезда. Их маршруты соединят Одессу с Киевом и Львовом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Дополнительные поезда Укрзализныци

Сообщается, что с 9 марта для пассажиров станет доступен поезд №168/167, который будет курсировать по маршруту Львов — Одесса — Львов. Он будет отправляться из Львова в 07:26, а в Одессу прибывать в 18:17. В обратном направлении поезд будет отправляться в 07:53 и прибывать во Львов в 18:23.

Также с 9 марта "УЗ" запускает поезд №265/266, который будет следовать из Киева в Одессу. Он будет отправляться из Киева в 08:33, и уже в 18:08 прибывать в Одессу. В обратном направлении поезд отправляется в 11:27, а обратно в Киев — в 20:42.

Мужчина встречает любимую из поезда. Фото: УЗ

Для путешественников, которые планируют посетить Карпаты "Укрзализныця" анонсировала еще один дополнительный поезд №159/160 на маршруте Киев — Трускавец — Киев. Новый поезд будет курсировать 16 и 30 марта. Он будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37.

"Не откладывайте путешествие — весна ждет!" — подчеркнули в компании.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, какими услугами Укрзализныци украинцы могут воспользоваться бесплатно.