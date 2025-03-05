Укрзализныця анонсировала новый флагманский поезд Киев — Рахов

Пассажиры "Укрзализныци". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" запустила новый флагманский поезд №95/96 Киев — Рахов. Он получил название "Гуцульщина".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Новый поезд "Укрзализныци"

Сообщается, что флагманский поезд имеет новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами — вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционерами, розетками, регулировкой освещения и розетками в купе. Туалетные комнаты также оборудованы дозаторами мыла и накладками на унитазы.

Флагманский поезд "Гуцульщина" также имеет дополнительные элементы безопасности, в частности видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковую сигнализацию и тревожные кнопки в каждом купе.

Этот поезд будет также удобным для родителей с детьми. В некоторых его вагонах есть пеленальные столики и мобильные детские манежи и игротеки.

Поезд также адаптирован для людей с ограниченными возможностями и имеет инклюзивный вагон с пандусами.

Поезд "Укрзализныци". Фото: t.me/UkrzalInfo

Поезд будет отправляться из Киева в 19:57 и прибывать в Рахов в 09:50 утра. В обратном направлении поезд будет отправляться из Рахова в 19:43, а прибывать в Киев в 10:01.

В компании напомнили, что флагманские поезда маркированы в приложении Укрзализныци специальной пометкой для легкого поиска при приобретении билетов.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, какими услугами Укрзализныци украинцы могут воспользоваться бесплатно.