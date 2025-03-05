Укрзализныця анонсировала новый флагманский поезд Киев — Рахов

Укрзализныця запустила еще один флагманский поезд — куда следует
"Укрзализныця" запустила новый флагманский поезд №95/96 Киев — Рахов. Он получил название "Гуцульщина".
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новый поезд "Укрзализныци"
Сообщается, что флагманский поезд имеет новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами — вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционерами, розетками, регулировкой освещения и розетками в купе. Туалетные комнаты также оборудованы дозаторами мыла и накладками на унитазы.
Флагманский поезд "Гуцульщина" также имеет дополнительные элементы безопасности, в частности видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковую сигнализацию и тревожные кнопки в каждом купе.
Этот поезд будет также удобным для родителей с детьми. В некоторых его вагонах есть пеленальные столики и мобильные детские манежи и игротеки.
Поезд также адаптирован для людей с ограниченными возможностями и имеет инклюзивный вагон с пандусами.
Поезд будет отправляться из Киева в 19:57 и прибывать в Рахов в 09:50 утра. В обратном направлении поезд будет отправляться из Рахова в 19:43, а прибывать в Киев в 10:01.
В компании напомнили, что флагманские поезда маркированы в приложении Укрзализныци специальной пометкой для легкого поиска при приобретении билетов.
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