Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Укрзалізниця запустила дитячий вагон в потязі Київ — Кишинів arrow

Укрзалізниця запустила дитячий вагон в потязі Київ — Кишинів

27 лютого 2025 13:40
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Укрзалізниця додала дитячий вагон до популярного сполучення — деталі
Дитина у вагоні Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Сьогодні, 27 лютого, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у потязі міжнародного сполучення Київ — Кишинів. Він має додаткові зручності для маленьких пасажирів та їх батьків.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Укрзалізниця додала новий вагон до потягу Київ — Кишинів

Новий вагон створили завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine та уряду Бельгії.

Дитячий вагон потягу Київ — Кишинів має такі додаткові зручності:

  • пандуси для візочків,
  • дитячі манежі,
  • сповивальні столики,
  • гіпоалергенна постіль,
  • спеціальне дитяче меню,
  • захищені бортики на верхніх полицях,
  • безпечні поручні в коридорах із м’якою оббивкою,
  • настільні ігри та інші корисні речі для дітей.

Вартість квитка вартує орієнтовно 3000 гривень. Придбати квиток можна виключно через застосунок Укрзалізниці. Цей вагон має спеціальне маркування — "дитячий".

Укрзалізниця запустила дитячий вагон в потязі Київ - Кишинів - фото 1
Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

"З нетерпінням чекаємо на борту цілими родинами і рекомендуємо цей вагон насамперед для батьків з дітками 0-8 років", — додали в компанії.

Нагадаємо, мі розповідали, скільки коштують квитки на міжнародні сполучення Укрзалізниці.Також ми писали, якими послугами Укрзалізниці українці можуть скористатися безплатно

Укрзалізниця діти подорож поїзди вагон
Реклама
Реклама
Реклама