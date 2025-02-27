Укрзалізниця додала дитячий вагон до популярного сполучення — деталі

Дитина у вагоні Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Сьогодні, 27 лютого, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у потязі міжнародного сполучення Київ — Кишинів. Він має додаткові зручності для маленьких пасажирів та їх батьків.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Укрзалізниця додала новий вагон до потягу Київ — Кишинів

Новий вагон створили завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine та уряду Бельгії.

Дитячий вагон потягу Київ — Кишинів має такі додаткові зручності:

пандуси для візочків,

дитячі манежі,

сповивальні столики,

гіпоалергенна постіль,

спеціальне дитяче меню,

захищені бортики на верхніх полицях,

безпечні поручні в коридорах із м’якою оббивкою,

настільні ігри та інші корисні речі для дітей.

Вартість квитка вартує орієнтовно 3000 гривень. Придбати квиток можна виключно через застосунок Укрзалізниці. Цей вагон має спеціальне маркування — "дитячий".

Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

"З нетерпінням чекаємо на борту цілими родинами і рекомендуємо цей вагон насамперед для батьків з дітками 0-8 років", — додали в компанії.

Нагадаємо, мі розповідали, скільки коштують квитки на міжнародні сполучення Укрзалізниці.Також ми писали, якими послугами Укрзалізниці українці можуть скористатися безплатно.