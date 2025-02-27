Укрзалізниця додала дитячий вагон до популярного сполучення — деталі

Укрзалізниця запустила дитячий вагон в потязі Київ — Кишинів
Сьогодні, 27 лютого, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у потязі міжнародного сполучення Київ — Кишинів. Він має додаткові зручності для маленьких пасажирів та їх батьків.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Укрзалізниця додала новий вагон до потягу Київ — Кишинів
Новий вагон створили завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine та уряду Бельгії.
Дитячий вагон потягу Київ — Кишинів має такі додаткові зручності:
- пандуси для візочків,
- дитячі манежі,
- сповивальні столики,
- гіпоалергенна постіль,
- спеціальне дитяче меню,
- захищені бортики на верхніх полицях,
- безпечні поручні в коридорах із м’якою оббивкою,
- настільні ігри та інші корисні речі для дітей.
Вартість квитка вартує орієнтовно 3000 гривень. Придбати квиток можна виключно через застосунок Укрзалізниці. Цей вагон має спеціальне маркування — "дитячий".
"З нетерпінням чекаємо на борту цілими родинами і рекомендуємо цей вагон насамперед для батьків з дітками 0-8 років", — додали в компанії.
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