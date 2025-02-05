Скандал з Укрзалізницею — режисерка Ірина Цілик поскаржилася на стан вагонів

Потяг Укрзалізниці. Фото: скриншот Telegram

Українська режисерка Ірина Цілик поділилася своїм негативним досвідом подорожі Укрзалізницею. Вона обурена тим, що попри високий цінник на потяг "Хелм-Київ", його вагони знаходяться у поганому стані.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Ірина вважає, що компанія поставила невиправдано високу ціну квитків на потяг "Хелм-Київ", адже вона мандрувала у "покоцаному" вагоні.

"А знаєте, Укрзалізниця, я вас завжди хвалила в останні роки, а сьогодні засмучена. Їду потягом "Хелм-Київ", ціни на квитки виросли до 2 570 з чимось в купе, при цьому вагон весь якийсь покоцаний. Мені соромно, бо перед цим я познайомилася з німецькою журналісткою, яка також прямує зараз у напрямку Києва, і дуже хвалила нашу Укрзалізницю порівняно зі своїм Дойче Банном. Але ж давайте тоді не опускати планку", — поділилась Цілик.

Режисерка розповіла, що через старі двері купе, які постійно гупали, вона не змогла спати вночі. Ірина також зізналась, що не змогла зарядити ноутбук у вагоні. За її словами, через незадовільний стан розеток у вагоні постійно стрибала напруга. Жінка також додала фото зламаної лампочки біля її місця.

Стан вагону у потязі "Хелм-Київ". Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Скарга Ірини Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

В компанії відреагувала на скаргу Ірини та пообіцяли вжити відповідних заходів, щоб інші пасажири змогли подорожувати в комфортних умовах.

Раніше ми писали, що для окремих категорій громадян існують пільги, які дозволяють отримати квитки на поїзд безплатно або зі знижкою. Також Укрзалізниця призначила новий регіональний потяг, який курсуватиме у напрямку Львів-Чернівці.