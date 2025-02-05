Скандал с Укрзализныцей - режиссер Ирина Цилык пожаловалась на состояние вагонов

Поезд Укрзализныци. Фото: скриншот Telegram

Украинский режиссер Ирина Цилык поделилась своим негативным опытом путешествия Укрзализныцей. Она возмущена тем, что несмотря на высокий ценник на поезд "Хелм-Киев", его вагоны находятся в плохом состоянии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Ирина считает, что компания поставила неоправданно высокую цену билетов на поезд "Хелм-Киев", ведь она путешествовала в "покоцаном" вагоне.

"А знаете, Укрзализныця, я вас всегда хвалила в последние годы, а сегодня расстроена. Еду поездом Хелм-Киев, цены на билеты выросли до 2 570 с чем-то в купе, при этом вагон весь какой-то покоцаный. Мне стыдно, потому что перед этим я познакомилась с немецкой журналисткой, которая также едет сейчас в направлении Киева и очень хвалила нашу Укрзализныцю, по сравнению со своим Дойче Банном. Но давайте тогда не опускать планку", — поделилась Цилык.

Режиссер рассказала, что из-за старых дверей купе, которые постоянно стучали, она не смогла спать ночью. Ирина также призналась, что не смогла зарядить ноутбук в вагоне. По ее словам, из-за неудовлетворительного состояния розеток в вагоне постоянно прыгало напряжение. Женщина также добавила фото сломанной лампочки возле ее места.

Состояние вагона в поезде "Хелм-Киев". Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Жалоба Ирины Цилык. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

В компании отреагировала на жалобу Ирины и пообещали принять соответствующие меры, чтобы другие пассажиры смогли путешествовать в комфортных условиях.

Ранее мы писали, что для отдельных категорий граждан существуют льготы, которые позволяют получить билеты на поезд бесплатно или со скидкой. Также Укрзализныця назначила новый региональный поезд, который будет курсировать в направлении Львов-Черновцы.