Як вигідно придбати квитки на потяги Укрзалізниці — поради українцям

Квитки на потяг "Укрзалізниці". Фото: Уніан

З останній рік суттєво зросли ціни квитків на потяг, зокрема, й на міжнародні напрямки. Проте українці знайшли варіанти, як зекономити кошти на поїздках із пересадками.

Про це розповідає видання Liga.net.

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Як економити на міжнародних квитках

Через постійний дефіцит квитків на міжнародні напрямки, українці з'ясували, як потягом дешевше дістатися до інших міст закордоном. Досвідчені мандрівники почали ділити свій маршрут на 2 потяги.

Зокрема, Київ — Могилів-Подільський, Могилів-Подільський — Кишинів, виходить на 1000 грн дешевше, ніж прямий потяг Київ — Кишинів.

З квитками до Польщі аналогічна ситуація. Можна зекономити близько 700 грн, якщо взяти квитки на потяг Запоріжжя — Львів та Львів — Перемишль. Така різниця у квитках в середньому складає до 1000 грн.

В компанії пояснили, що тарифи міжнародних сполучень встановлюються за правилами SCIC (особливими умовами міжнародних перевезень). Їх ціна рахується за вартістю кожної країни у євро за курсом, встановленим на день оплати квитків. А ось всередині країни УЗ маж право встановлювати свої ціни та давати різноманітні знижки.

Квиток на потяг. Фото: cvd.vn.ua

Вартість подорожі також залежить від дня тижня та типу вагону. Зокрема, у вівторок та середу пасажири можуть придбати квиток за більш вигідною ціною, ніж в п'ятницю та неділю.

Раніше ми писали, що для окремих категорій громадян існують пільги, які дозволяють отримати квитки на поїзд безплатно або зі знижкою. Також ми розповідали про особливий дитячий вагон, який курсує між Одесою та Карпатами.