Как выгодно приобрести билеты на поезда Укрзализныци - советы украинцам

Билеты на поезд "Укрзализныци". Фото: Униан

За последний год существенно выросли цены билетов на поезд, в том числе и на международные направления. Однако украинцы нашли варианты, как сэкономить средства на поездках с пересадками.

Об этом рассказывает издание Liga.net.

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Как экономить на международных билетах

Из-за постоянного дефицита билетов на международные направления, украинцы выяснили, как поездом дешевле добраться до других городов за рубежом. Опытные путешественники начали делить свой маршрут на 2 поезда.

В частности, Киев — Могилев-Подольский, Могилев-Подольский — Кишинев, получается на 1000 грн дешевле, чем прямой поезд Киев — Кишинев.

С билетами в Польшу аналогичная ситуация. Можно сэкономить около 700 грн, если взять билеты на поезд Запорожье — Львов и Львов — Перемышль. Такая разница в билетах в среднем составляет до 1000 грн.

В компании объяснили, что тарифы международных сообщений устанавливаются по правилам SCIC (особыми условиями международных перевозок). Их цена считается по стоимости каждой страны в евро по курсу, установленному на день оплаты билетов. А вот внутри страны УЗ имеет право устанавливать свои цены и давать различные скидки.

Билет на поезд. Фото: cvd.vn.ua

Стоимость путешествия также зависит от дня недели и типа вагона. В частности, во вторник и среду пассажиры могут приобрести билет по более выгодной цене, чем в пятницу и воскресенье.

Ранее мы писали, что для отдельных категорий граждан существуют льготы, которые позволяют получить билеты на поезд бесплатно или со скидкой. Также мы рассказывали об особом детском вагоне, который курсирует между Одессой и Карпатами.