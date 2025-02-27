Укрзализныця добавила детский вагон к популярному сообщению - детали

Ребенок в вагоне Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Сегодня, 27 февраля, Укрзализныця запустила первый детский вагон в поезде международного сообщения Киев — Кишинев. Он имеет дополнительные удобства для маленьких пассажиров и их родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Новый вагон создали благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии.

Детский вагон поезда Киев — Кишинев имеет такие дополнительные удобства:

пандусы для колясок,

детские манежи,

пеленальные столики,

гипоаллергенная постель,

специальное детское меню,

защищенные бортики на верхних полках,

безопасные поручни в коридорах с мягкой обивкой,

настольные игры и другие полезные вещи для детей.

Стоимость билета стоит ориентировочно 3000 гривен. Купить билет можно исключительно через приложение Укрзализныци. Этот вагон имеет специальную маркировку - "детский".

Детский вагон Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

"С нетерпением ждем на борту целыми семьями и рекомендуем этот вагон прежде всего для родителей с детьми 0-8 лет", — добавили в компании.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, какими услугами Укрзализныци украинцы могут воспользоваться бесплатно.