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Укрзализныця запустила детский вагон в поезде Киев — Кишинев

27 февраля 2025 13:40
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Укрзализныця добавила детский вагон к популярному сообщению - детали
Ребенок в вагоне Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Сегодня, 27 февраля, Укрзализныця запустила первый детский вагон в поезде международного сообщения Киев — Кишинев. Он имеет дополнительные удобства для маленьких пассажиров и их родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Новый вагон создали благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии.

Детский вагон поезда Киев — Кишинев имеет такие дополнительные удобства:

  • пандусы для колясок,
  • детские манежи,
  • пеленальные столики,
  • гипоаллергенная постель,
  • специальное детское меню,
  • защищенные бортики на верхних полках,
  • безопасные поручни в коридорах с мягкой обивкой,
  • настольные игры и другие полезные вещи для детей.

Стоимость билета стоит ориентировочно 3000 гривен. Купить билет можно исключительно через приложение Укрзализныци. Этот вагон имеет специальную маркировку - "детский".

Укрзалізниця запустила дитячий вагон в потязі Київ - Кишинів - фото 1
Детский вагон Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

"С нетерпением ждем на борту целыми семьями и рекомендуем этот вагон прежде всего для родителей с детьми 0-8 лет", — добавили в компании.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, какими услугами Укрзализныци украинцы могут воспользоваться бесплатно.

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