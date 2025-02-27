Укрзализныця добавила детский вагон к популярному сообщению - детали

Укрзализныця запустила детский вагон в поезде Киев — Кишинев
Сегодня, 27 февраля, Укрзализныця запустила первый детский вагон в поезде международного сообщения Киев — Кишинев. Он имеет дополнительные удобства для маленьких пассажиров и их родителей.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Укрзализныця добавила новый вагон в поезд Киев — Кишинев
Новый вагон создали благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии.
Детский вагон поезда Киев — Кишинев имеет такие дополнительные удобства:
- пандусы для колясок,
- детские манежи,
- пеленальные столики,
- гипоаллергенная постель,
- специальное детское меню,
- защищенные бортики на верхних полках,
- безопасные поручни в коридорах с мягкой обивкой,
- настольные игры и другие полезные вещи для детей.
Стоимость билета стоит ориентировочно 3000 гривен. Купить билет можно исключительно через приложение Укрзализныци. Этот вагон имеет специальную маркировку - "детский".
"С нетерпением ждем на борту целыми семьями и рекомендуем этот вагон прежде всего для родителей с детьми 0-8 лет", — добавили в компании.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, какими услугами Укрзализныци украинцы могут воспользоваться бесплатно.
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