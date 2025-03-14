Укрзалізниця додала потяг зі Львова До Києва — деталі

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778. Він прямуватиме зі Львова до Києва.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що 23 березня потяг відправлятиметься зі Львова о 13:47, а прибуватиме до Києва о 21:04. Також 30 березня потяг відправлятиметься зі Львова о 14:10, а прибуде до столиці о 21:04.

Пасажири подорожуватимуть з комфортом, адже на цьому маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

В компанії повідомили, що квитки на потяг вже доступні до продажу та закликали пасажирів купувати їх заздалегідь.

Нагадаємо, ми розповідали, що необхідно для подорожей "Укрзалізницею" з улюбленцями. Також "Укрзалізниця" додала двом поїздам дальнього сполучення зупинку в місті Буча Київської області.