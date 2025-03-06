Укрзалізниця додала зупинку двох потягів в Бучі — дата та час відправлення

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Telegram

Укрзалізниця додала двом поїздам дальнього сполучення зупинку в місті Буча Київської області. На такий крок в компанії пішли, щоб спростити маршрут тим, хто мешкає в Київській області.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що з 20 березня 2025 року потяги №91 Київ – Львів "Леополіс" та №29/30 Ужгород – Київ робитимуть зупинку на станції Буча. Зокрема, "Леополіс" прибуватиме до Бучі о 23:15, а вирушатиме — о 23:17.

Потяг з Закарпаття прибуватиме до Бучі о 06:37, а вирушатиме — о 06:39.

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Telegram

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштують квитки на міжнародні сполучення Укрзалізниці. Також ми писали, чому деяким пасажирам можуть відмовити у посадці або навіть висадити з вагона після відправлення поїзда.