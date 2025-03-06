Укрзализныця добавила остановку двух поездов в Буче - дата и время отправления

Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Telegram

Укрзализныця добавила двум поездам дальнего сообщения остановку в городе Буча Киевской области. На такой шаг в компании пошли, чтобы упростить маршрут тем, кто живет в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что с 20 марта 2025 года поезда №91 Киев — Львов "Леополис" и №29/30 Ужгород — Киев будут делать остановку на станции Буча. В частности, "Леополис" будет прибывать в Бучу в 23:15, а отправляться — в 23:17.

Поезд из Закарпатья будет прибывать в Бучу в 06:37, а отправляться — 06:39.

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Telegram

"Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до/с Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", — говорится в сообщении.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци. Также мы писали, почему некоторым пассажирам могут отказать в посадке или даже высадить из вагона после отправления поезда.