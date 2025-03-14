Укрзализныця добавила поезд из Львова в Киев — детали

УЗ назначила дополнительный скоростной поезд — направление
"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №778. Он будет следовать из Львова в Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
УЗ запустит еще один поезд из Киева во Львов
Сообщается, что 23 марта поезд будет отправляться из Львова в 13:47, а прибывать в Киев в 21:04. Также 30 марта поезд будет отправляться из Львова в 14:10, а прибудет в столицу в 21:04.
Пассажиры будут путешествовать с комфортом, ведь на этом маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.
В компании сообщили, что билеты на поезд уже доступны к продаже и призвали пассажиров покупать их заранее.
Напомним, мы рассказывали, что необходимо для путешествий "Укрзализныцей" с любимцами. Также "Укрзализныця" добавила двум поездам дальнего следования остановку в городе Буча Киевской области.
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