Укрзализныця добавила поезд из Львова в Киев — детали

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №778. Он будет следовать из Львова в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что 23 марта поезд будет отправляться из Львова в 13:47, а прибывать в Киев в 21:04. Также 30 марта поезд будет отправляться из Львова в 14:10, а прибудет в столицу в 21:04.

Пассажиры будут путешествовать с комфортом, ведь на этом маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

В компании сообщили, что билеты на поезд уже доступны к продаже и призвали пассажиров покупать их заранее.

Напомним, мы рассказывали, что необходимо для путешествий "Укрзализныцей" с любимцами. Также "Укрзализныця" добавила двум поездам дальнего следования остановку в городе Буча Киевской области.