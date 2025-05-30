Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Києва до Ужгорода

Укрзалізниця призначила додатковий потяг на популярний маршрут
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №284/283. Йдеться про сполучення Ужгород – Київ.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Додатковий поїзд Ужгород – Київ
Повідомляється, що додатковий потяг відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14, а прибуде до столиці о 13:12. Повертатиметься назад потяг 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.
Квитки на додаткові рейси вже доступні в додатку, на сайті та у касах "Укрзалізниці".
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