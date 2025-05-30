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Укрзалізниця призначила додатковий потяг на популярний маршрут

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Дата публікації: 30 травня 2025 13:17
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Києва до Ужгорода
Київський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №284/283. Йдеться про сполучення Ужгород – Київ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Повідомляється, що додатковий потяг відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14, а прибуде до столиці о 13:12. Повертатиметься назад потяг 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Квитки на додаткові рейси вже доступні в додатку, на сайті та у касах "Укрзалізниці".

Укрзалізниця призначила додатковий потяг на популярний маршрут - фото 1
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадуємо, ми розповідали, що УЗ змінила квитки для Польщі. Також ми писали, які знижки діють на квитки УЗ для пенсіонерів.

Київ Укрзалізниця Ужгород туризм потяг
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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