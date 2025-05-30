Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Ужгород

Укрзализныця назначила дополнительный поезд на популярный маршрут
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №284/283. Речь идет о сообщении Ужгород — Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Дополнительный поезд Ужгород — Киев
Сообщается, что дополнительный поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14, а прибудет в столицу в 13:12. Возвращаться обратно поезд будет 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.
Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении, на сайте и в кассах "Укрзализныци".
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