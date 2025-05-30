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Укрзализныця назначила дополнительный поезд на популярный маршрут

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Дата публикации 30 мая 2025 13:17
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Ужгород
Киевский вокзал. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №284/283. Речь идет о сообщении Ужгород — Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Сообщается, что дополнительный поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14, а прибудет в столицу в 13:12. Возвращаться обратно поезд будет 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в Ужгород в 5:20.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны в приложении, на сайте и в кассах "Укрзализныци".

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Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напоминаем, мы рассказывали, что УЗ изменила билеты для Польши. Также мы писали, какие скидки действуют на билеты УЗ для пенсионеров.

Киев Укрзализныця Ужгород туризм поезд
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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