Укрзалізниця додала поїзд Київ — Ясіня

Потяг "Укрзалізниці". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №203/204, який курсуватиме в червні. Йдеться про сполучення Київ — Ясіня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Додатковий поїзд Київ — Ясіня

Повідомляється, що з Києва потяг вирушатиме 23 та 25 червня о 23:00, а прибуде до Ясіні о 14:17 наступного дня. Повертатиметься назад потяг з Ясіні 24 та 26 червня о 18:05 та прибуде до столиці о 09:18 наступного дня.

В УЗ також додали, що додатковий поїзд зупинятиметься у Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковелі та Ворохті.

Потяги на залізниці. Фото: Новини.LIVE

Квитки на даний потяг вже доступні у мобільному застосунку або на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

Нагадаємо, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри. Також ми розповідали, як перевезти потягом УЗ власне авто.